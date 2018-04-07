Барселона - Леганес: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" между матчами с "Ромой" в Лиге чемпионов проводила дома поединок национального чемпионата с "Леганесом". Хозяева ушли на перерыв с преимуществом в два мяча - Месси по-фирменному исполнил штрафной, а потом реализовал отличную передачу от Коутиньо.

Обновлено в 23:49 "Барселона" между матчами с "Ромой" в Лиге чемпионов проводила дома поединок национального чемпионата с "Леганесом". Хозяева ушли на перерыв с преимуществом в два мяча - Месси по-фирменному исполнил штрафной, а потом реализовал отличную передачу от Коутиньо.

Обновлено в 00:01 В субботу, 7 апреля, состоялись четыре матча 31-го тура чемпионата Испании по футболу.