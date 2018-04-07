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Terrikon Terrikon · · Обновлено в 00:01
· Барселона
Барселона - Леганес: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Ла Лиги

Барселона - Леганес: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Ла Лиги (5 новостей)

«В субботу, 7 апреля, состоялись четыре матча 31-го тура чемпионата Испании по футболу»

"Барселона" между матчами с "Ромой" в Лиге чемпионов проводила дома поединок национального чемпионата с "Леганесом". Хозяева ушли на перерыв с преимуществом в два мяча - Месси по-фирменному исполнил штрафной, а потом реализовал отличную передачу от Коутиньо.

Обновлено в 23:49 "Барселона" между матчами с "Ромой" в Лиге чемпионов проводила дома поединок национального чемпионата с "Леганесом". Хозяева ушли на перерыв с преимуществом в два мяча - Месси по-фирменному исполнил штрафной, а потом реализовал отличную передачу от Коутиньо.

Обновлено в 00:01 В субботу, 7 апреля, состоялись четыре матча 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 21:32 Бывший полузащитник Барселоны Роналдиньо считает, что нападающий “сине-гранатовых” Лионель Месси превосходит форварда Реала Криштиану Роналду.
Новое Время Новое Время  ·  08.04.18, 00:01 В субботу, 7 апреля, состоялись четыре матча 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
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