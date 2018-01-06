&quot;Барселона&quot; объявила о переходе Коутиньо из &quot;Ливерпуля&quot;

"Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля" (6 новостей) «Официальный сайт Ливерпуля подтвердил информацию о том, что лидер команды Филиппе Коутинью станет игроком Барселоны»

"Барселона" объявила о договоренности с "Ливерпулем" по трансферу полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Об этом сообщается на сайте обоих клубов.

25-летний футболист подпишет с каталонским клубом контракт, рассчитанный на пять с половиной лет. Сумма отступных составит 400 млн евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в "Барселону" за 160 млн евро.

Коутиньо перешел в "Ливерпуль" в 2013 году из "Интера". В составе английской команды бразилец провел 201 матч, забил 54 гола и отдал 46 голевых передач.

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Обновлено в 00:20 Футбольные клубы "Барселона" и "Ливерпуль" достигли договоренности о переходе бразильского футболиста Коутиньо из английского в каталонский клуб.

Обновлено в 00:25 Футбольные клубы "Барселона" и "Ливерпуль" достигли договоренности о переходе бразильского футболиста Коутиньо из английского в каталонский клуб.