&quot;Барселона&quot; объявила о переходе Коутиньо из &quot;Ливерпуля&quot;

"Барселона" объявила о договоренности с "Ливерпулем" по трансферу полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Об этом сообщается на сайте обоих клубов.
25-летний футболист подпишет с каталонским клубом контракт, рассчитанный на пять с половиной лет. Сумма отступных составит 400 млн евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в "Барселону" за 160 млн евро.
Коутиньо перешел в "Ливерпуль" в 2013 году из "Интера". В составе английской команды бразилец провел 201 матч, забил 54 гола и отдал 46 голевых передач.
Обновлено в 00:20 Футбольные клубы "Барселона" и "Ливерпуль" достигли договоренности о переходе бразильского футболиста Коутиньо из английского в каталонский клуб.
Обновлено в 00:25 Футбольные клубы "Барселона" и "Ливерпуль" достигли договоренности о переходе бразильского футболиста Коутиньо из английского в каталонский клуб.