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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 00:25
&quot;Барселона&quot; объявила о переходе Коутиньо из &quot;Ливерпуля&quot;

"Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля" (6 новостей)

«Официальный сайт Ливерпуля подтвердил информацию о том, что лидер команды Филиппе Коутинью станет игроком Барселоны»

"Барселона" объявила о договоренности с "Ливерпулем" по трансферу полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Об этом сообщается на сайте обоих клубов.

25-летний футболист подпишет с каталонским клубом контракт, рассчитанный на пять с половиной лет. Сумма отступных составит 400 млн евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в "Барселону" за 160 млн евро.

Коутиньо перешел в "Ливерпуль" в 2013 году из "Интера". В составе английской команды бразилец провел 201 матч, забил 54 гола и отдал 46 голевых передач.

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Обновлено в 00:20 Футбольные клубы "Барселона" и "Ливерпуль" достигли договоренности о переходе бразильского футболиста Коутиньо из английского в каталонский клуб.

Обновлено в 00:25 Футбольные клубы "Барселона" и "Ливерпуль" достигли договоренности о переходе бразильского футболиста Коутиньо из английского в каталонский клуб.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля"»
Фото "Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля"
Фото Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону"
Фото Бразилец Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" и стал вторым по стоимости футболистом в истории
Фото Бразилец Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" и стал вторым по стоимости футболистом в истории
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  06.01.18, 20:39 В ближайшее время будет официально объявлено о переходе футболиста "Ливерпуля" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в "Барселону". Сумма трансфера составит 160 миллионов евро, информирует Telegraph.
Телеграф Телеграф  ·  06.01.18, 21:18 “Барселона” официально объявила о договорённости с “Ливерпулем” по трансферу полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.
Terrikon Terrikon  ·  06.01.18, 21:45 Официальный сайт "Ливерпуля" подтвердил информацию о том, что лидер команды Филиппе Коутинью станет игроком "Барселоны".
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.01.18, 00:20 Футбольные клубы "Барселона" и "Ливерпуль" достигли договоренности о переходе бразильского футболиста Коутиньо из английского в каталонский клуб.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.01.18, 00:25 Футбольные клубы "Барселона" и "Ливерпуль" достигли договоренности о переходе бразильского футболиста Коутиньо из английского в каталонский клуб.
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&amp;quot;Барселона&amp;quot; объявила о переходе Коутиньо из &amp;quot;Ливерпуля&amp;quot;

"Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля"
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