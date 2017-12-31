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Украина
УНН УНН · · Обновлено в 15:15
· Военные · Украинцы
Байкеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки сегодня будут носиться по Киеву. Видео

Байкеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки сегодня будут носиться по Киеву. Видео (7 новостей и 2 видео)

«Белоцерковский клуб празднично обратился к своим болельщикам»

"Защитники с передовой приветствуют украинцев с Новым Годом и Рождеством Христовым, передают наилучшие пожелания и желают мира! Чтобы мы обязательно победили и мир воцарился на всей территории Украины!" - говорится в сообщении.

В Минобороны также призвали украинцев записать свое видео или текстовые сообщения с хэштегом #Пожелаймира.

Обновлено в 14:37 В одном из больших торговых центров канадского города Эдмонт устроили новогодний флешмоб, в ходе которого местные жители трогательно поздравили украинцев...

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Обновлено в 15:15 Белоцерковский клуб празднично обратился к своим болельщикам

ФОТО К НОВОСТИ: «Байкеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки сегодня будут носиться по Киеву. Видео»
Фото В зоне АТО на передовой воинов с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка, видео (видео)
Фото Жители Канады трогательно поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством: опубликовано видео
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Первый городской Первый городской  ·  31.12.17, 10:39 Деды Морозы и Снегурочки пробегутся от Дюка вдоль побережья и вернутся обратно.
Апостроф Апостроф  ·  31.12.17, 11:02 Участники антитеррористической операции на Донбассе, которые будут встречать новый год на передовой, устроили праздничный флешмоб и записали видео с поздравлениями.
Главред Главред  ·  31.12.17, 13:08 Гости привезли защитникам нашей страны мешок подарков. (видео)
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  31.12.17, 14:37 В одном из больших торговых центров канадского города Эдмонт устроили новогодний флешмоб, в ходе которого местные жители трогательно поздравили украинцев...
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  31.12.17, 15:15 Белоцерковский клуб празднично обратился к своим болельщикам
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