Байкеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки сегодня будут носиться по Киеву. Видео (7 новостей и 2 видео) «Белоцерковский клуб празднично обратился к своим болельщикам»

"Защитники с передовой приветствуют украинцев с Новым Годом и Рождеством Христовым, передают наилучшие пожелания и желают мира! Чтобы мы обязательно победили и мир воцарился на всей территории Украины!" - говорится в сообщении.

В Минобороны также призвали украинцев записать свое видео или текстовые сообщения с хэштегом #Пожелаймира.

Обновлено в 14:37 В одном из больших торговых центров канадского города Эдмонт устроили новогодний флешмоб, в ходе которого местные жители трогательно поздравили украинцев...

В зоне АТО украинские военные сбили крупный российский беспилотник

Обновлено в 15:15 Белоцерковский клуб празднично обратился к своим болельщикам