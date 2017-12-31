Байкеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки сегодня будут носиться по Киеву. Видео

"Защитники с передовой приветствуют украинцев с Новым Годом и Рождеством Христовым, передают наилучшие пожелания и желают мира! Чтобы мы обязательно победили и мир воцарился на всей территории Украины!" - говорится в сообщении.
В Минобороны также призвали украинцев записать свое видео или текстовые сообщения с хэштегом #Пожелаймира.
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