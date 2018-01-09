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Политика
Комсомольская правда Комсомольская правда · · Обновлено в 09:20
· США · Оружие
BellingCat: Полк &quot;Азов&quot; уже получил летальное оружие США

BellingCat: Полк "Азов" уже получил летальное оружие США (6 новостей)

«Ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности"»

Ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Обновлено в 09:15 "Немало шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон "Азов" "уже" имеет изготовленное в США летальное вооружение", – говорится в сообщении.

Обновлено в 09:20 Ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска в Донбассе уже имеют летальное вооружение из США. Такое сообщение Арик Толер разместил в Twitter "Много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон "Азов" уже имеет изготовленное в США летальное вооружение", - говорится в сообщении.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  09.01.18, 05:31 В проекте BellingCat отметили, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов “Азова” уже в июле 2017 года.
Хвиля Хвиля  ·  09.01.18, 08:06 Ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже получили летальное вооружение из США. Такое сообщение Арик Толер…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  09.01.18, 08:07 Ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
Фокус Фокус  ·  09.01.18, 09:15 Ведущий исследователь проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже получили летальное вооружение из США. Такое сообщение…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИС ИС  ·  09.01.18, 09:20 Ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска в Донбассе уже имеют летальное вооружение из США. Такое сообщение Арик Толер разместил…
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