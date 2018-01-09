BellingCat: Полк &quot;Азов&quot; уже получил летальное оружие США

Ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Обновлено в 09:15 "Немало шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон "Азов" "уже" имеет изготовленное в США летальное вооружение", – говорится в сообщении.

Обновлено в 09:20 Ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска в Донбассе уже имеют летальное вооружение из США. Такое сообщение Арик Толер разместил в Twitter "Много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон "Азов" уже имеет изготовленное в США летальное вооружение", - говорится в сообщении.