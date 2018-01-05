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Facenews Facenews · · Обновлено в 02:59
· Пресс-служба
Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе

Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе (26 новостей)

«Консульство работало в городе с марта 2011 года»

Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто.

Как сообщает пресс-служба Совета Министров Беларуси, дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года.Генконсульство должно быть закрыто до 23 февраля. Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства. Постановление Совета Министров от 9 марта 2011 года №288 «Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)» признано утратившим силу.Генеральное консульство Республики Беларусь в Одессе работало в городе с 2011 года.

Обновлено в 02:00 Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства. Постановление Совета Министров от 9 марта 2011 года №288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе " признано утратившим силу".

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Обновлено в 02:59 Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подписал постановление о закрытии Генерального консульства Беларуси в Одессе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе»
Фото В Одессе закроют генконсульство Беларуси
Фото Правительство Беларуси приказало закрыть генконсульство в Одессе
Фото Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе
Фото Беларусь до 23 февраля закроет свое генконсульство в Одессе
Фото Генконсульство Беларуси в Одессе закроют
Фото В Одессе закроют генконсульство Беларуси
Фото Белоруссия закрывает свое Генконсульство в Одессе
Фото Беларусь закрывает генеральное консульство в Украине
Фото Белоруссия закроет Генконсульство в Одессе
Фото Стало известно, когда Беларусь закроет свое генконсульство в Одессе
Фото Беларусь закрывает свое консульство в Одессе
Фото Беларусь закрывает генеральное консульство в Одессе
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MIGnews MIGnews  ·  05.01.18, 20:31 Генеральное консульство должно быть закрыто до 23 февраля этого года.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  05.01.18, 20:31 Генеральное консульство должно быть закрыто до 23 февраля этого года.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.01.18, 20:38 Совет министров Республики Беларусь принял решение о закрытии генерального консульства Беларуси в украинской Одессе.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.01.18, 20:50 Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генерального консульства страны в Одессе
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Факты Факты  ·  05.01.18, 23:46 Консульство работало в городе с марта 2011 года
УРА-Информ УРА-Информ  ·  06.01.18, 02:00 Дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года. Генконсульство должно быть закрыто до 23 февраля. Министерству иностранных дел поручено…
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