Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе (26 новостей) «Консульство работало в городе с марта 2011 года»

Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто.

Как сообщает пресс-служба Совета Министров Беларуси, дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года.Генконсульство должно быть закрыто до 23 февраля. Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства. Постановление Совета Министров от 9 марта 2011 года №288 «Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)» признано утратившим силу.Генеральное консульство Республики Беларусь в Одессе работало в городе с 2011 года.

Обновлено в 02:00 Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства. Постановление Совета Министров от 9 марта 2011 года №288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе " признано утратившим силу".

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Обновлено в 02:59 Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подписал постановление о закрытии Генерального консульства Беларуси в Одессе.