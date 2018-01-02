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УНН УНН · · Обновлено в 23:06
· Белый дом · Instagram · Иран · Соцсеть
Белый дом призвал Иран разблокировать доступ к мессенджерам и соцсетям

Белый дом призвал Иран разблокировать доступ к мессенджерам и соцсетям (7 новостей)

«В Госдепартаменте США утверждают, что соцсети являются законными способами общения»

"Администрация Трампа призывает Иран разблокировать Instagram и другие социальные ресурсы, заблокированные на фоне протестов", - сообщает издание.

Обновлено в 22:56 Соединенные Штаты поощряют иранцев к использованию виртуальных частных сетей, известных как VPN. Эти службы могут использоваться для получения доступа к заблокированным сайтам.

Обновлено в 23:06 В Белом доме настояли на необходимости разблокирования всех мессенджеров и социальных ресурсов, раскритиковав действия Тегерана препятствовать таким образом массовым акциям протеста.

ФОТО К НОВОСТИ: «Белый дом призвал Иран разблокировать доступ к мессенджерам и соцсетям»
Фото Белый дом призвал Иран разблокировать доступ к мессенджерам и соцсетям
Фото В США призвали Иран разблокировать соцсети
Фото США призвали Иран разблокировать соцсети и мессенджеры
Фото В США призвали Иран разблокировать соцсети
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Канал 112 Канал 112  ·  02.01.18, 19:57 Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана вернуть доступ к Telegram и Instagram, заблокированным на фоне антиправительственных акций протеста. Об этом сообщает Associated Press.…
Униан Униан  ·  02.01.18, 21:51 В Госдепартаменте США утверждают, что соцсети являются законными способами общения.
Телеграф Телеграф  ·  02.01.18, 22:24 В Госдепартаменте США утверждают, что соцсети являются законными способами общения.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.01.18, 22:56 Администрация президента США Дональда Трампа призвала правительство Ирана прекратить блокирование популярных сайтов и социальных сетей. Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн отметил, что Instagram,…
Сегодня Сегодня  ·  02.01.18, 23:06 Белый дом призвал Иран разблокировать доступ к мессенджерам и соцсетям. Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана вернуть доступ к Telegram и Instagram, заблокированным на фоне…
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