Белый дом призвал Иран разблокировать доступ к мессенджерам и соцсетям

"Администрация Трампа призывает Иран разблокировать Instagram и другие социальные ресурсы, заблокированные на фоне протестов", - сообщает издание.
Обновлено в 22:56 Соединенные Штаты поощряют иранцев к использованию виртуальных частных сетей, известных как VPN. Эти службы могут использоваться для получения доступа к заблокированным сайтам.
Обновлено в 23:06 В Белом доме настояли на необходимости разблокирования всех мессенджеров и социальных ресурсов, раскритиковав действия Тегерана препятствовать таким образом массовым акциям протеста.