Белый дом призвал Иран разблокировать доступ к мессенджерам и соцсетям (7 новостей) «В Госдепартаменте США утверждают, что соцсети являются законными способами общения»

"Администрация Трампа призывает Иран разблокировать Instagram и другие социальные ресурсы, заблокированные на фоне протестов", - сообщает издание.

Обновлено в 22:56 Соединенные Штаты поощряют иранцев к использованию виртуальных частных сетей, известных как VPN. Эти службы могут использоваться для получения доступа к заблокированным сайтам.

Обновлено в 23:06 В Белом доме настояли на необходимости разблокирования всех мессенджеров и социальных ресурсов, раскритиковав действия Тегерана препятствовать таким образом массовым акциям протеста.