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Белый дом призывал мир усилить давление на Россию

Белый дом призывал мир усилить давление на Россию (3 новости)

«Цель этого давления – добиться, чтобы Россия стала добропорядочным игроком, заявила пресс-секретарь Сара Сандерс»

США призвали союзников и другие страны мира ужесточить политику в отношении России и усиливать давление, пока РФ не изменит свое поведение и не станет "добропорядочным игроком" на мировой арене. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает "Голос Америки".

"Конечно же, другие страны должны активизироваться… Мы выдворили 60 российских агентов, другие страны - по 4-5 человек. Мы считаем, что все должны активизироваться, принять дополнительные меры и усилить давление, чтобы изменить поведение", - заявила Сандерс.

По ее словам, США занимают жесткую позицию в отношении России и намерены и дальше проявлять жесткость.

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"Мы просим Россию изменить поведение и стать добропорядочным игроком в ходе этого процесса", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

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Униан Униан  ·  05.04.18, 09:45 Цель этого давления – добиться, чтобы Россия стала "добропорядочным игроком", заявила пресс-секретарь Сара Сандерс.
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