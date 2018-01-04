Белый дом запретил своим сотрудникам пользоваться личными смартфонами

В Белом доме запретили всем сотрудникам использовать личные мобильные телефоны во время работы в Западном крыле, где располагается администрация президента США Дональда Трампа.Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс."Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, поэтому начиная со следующей недели в Западном крыле более не разрешается использовать личные устройства - ни гостям, ни персоналу", - говорится в сообщении.Сотрудники смогут продолжить работу на служебных устройствах.

Однако, по данным агентства Bloomberg, служащие обеспокоены тем, что в случае необходимости дети и другие члены семьи не смогут с ними связаться.Запрета потребовал руководитель аппарата Белого дома Джон Келли из соображений безопасности: к беспроводной сети Западного крыла подключено слишком много устройств, при этом личные смартфоны недостаточно защищены от взлома, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.Трамп ранее неоднократно жаловался в СМИ на ечках информации в СМИ. Однако на этот раз в президентском аппарате утверждают, что решение не связано с утечками.

Обновлено в 16:55 Однако, по данным агентства Bloomberg, служащие обеспокоены тем, что в случае необходимости дети и другие члены семьи не смогут с ними связаться.Запрета потребовал руководитель аппарата Белого дома Джон Келли из соображений безопасности: к беспроводной сети Западного крыла подключено слишком много…

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Обновлено в 17:16 "Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, поэтому начиная со следующей недели в Западном крыле более не разрешается использовать личные устройства - ни гостям, ни персоналу", - говорится в сообщении.