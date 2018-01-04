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Facenews Facenews · · Обновлено в 17:16
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Белый дом запретил своим сотрудникам пользоваться личными смартфонами

Белый дом запретил своим сотрудникам пользоваться личными смартфонами (6 новостей)

«Сотрудникам Белого дома запретили использовать личные мобильные телефоны»

В Белом доме запретили всем сотрудникам использовать личные мобильные телефоны во время работы в Западном крыле, где располагается администрация президента США Дональда Трампа.Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс."Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, поэтому начиная со следующей недели в Западном крыле более не разрешается использовать личные устройства - ни гостям, ни персоналу", - говорится в сообщении.Сотрудники смогут продолжить работу на служебных устройствах.

Однако, по данным агентства Bloomberg, служащие обеспокоены тем, что в случае необходимости дети и другие члены семьи не смогут с ними связаться.Запрета потребовал руководитель аппарата Белого дома Джон Келли из соображений безопасности: к беспроводной сети Западного крыла подключено слишком много устройств, при этом личные смартфоны недостаточно защищены от взлома, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.Трамп ранее неоднократно жаловался в СМИ на ечках информации в СМИ. Однако на этот раз в президентском аппарате утверждают, что решение не связано с утечками.

Обновлено в 16:55 Однако, по данным агентства Bloomberg, служащие обеспокоены тем, что в случае необходимости дети и другие члены семьи не смогут с ними связаться.Запрета потребовал руководитель аппарата Белого дома Джон Келли из соображений безопасности: к беспроводной сети Западного крыла подключено слишком много…

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Обновлено в 17:16 "Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, поэтому начиная со следующей недели в Западном крыле более не разрешается использовать личные устройства - ни гостям, ни персоналу", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Белый дом запретил своим сотрудникам пользоваться личными смартфонами»
Фото Сотрудникам Белого дома запретили использовать личные мобильные телефоны
Фото В Белом доме запретили использование мобильных телефонов
Фото Сотрудникам Белого дома запретили использовать личные смартфоны
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.01.18, 16:02 Белый дом запретил всем сотрудникам использовать личные мобильные телефоны во время работы в Западном крыле, где располагается администрация президента США Дональда Трампа.
Телеграф Телеграф  ·  04.01.18, 16:04 Сотрудникам Белого дома запретили использовать личные мобильные телефоны.
Depo.ua Depo.ua  ·  04.01.18, 16:29 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Bloomberg. "Безопасность и целостность технологических систем в Белом доме является приоритетом для администрации (президента США Дональда) Трампа", - объяснила…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.01.18, 17:16 В Белом доме запретят всем сотрудникам использовать личные мобильные телефоны во время работы в Западном крыле, где располагается администрация президента США Дональда Трампа. Об этом рассказала пресс-секретарь…
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