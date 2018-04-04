  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Бернард может продолжить карьеру в Милане
Спорт
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Лето
Бернард может продолжить карьеру в Милане

Бернард может продолжить карьеру в Милане (4 новости)

«Итальянский клуб заинтересован в бразильском полузащитнике»

Полузащитник "Шахтера" Бернард попал в сферу интересов "Милана" и может уже летом перебраться в Серию А.

Как сообщает издание Afaritaliani.it, "Милан" проявляет предметный интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера".

Бернард может переехать на "Сан Сиро" в качестве свободного агента, так как в конце этого сезона у него заканчивается контракт с "горняками".

Ярмоленко летом получит нового тренера
Ярмоленко летом получит нового тренера

Бернард стремится сменить место работы, поскольку его не устраивает низкий уровень чемпионата Украины: "Последние годы в" Шахтере "были непростыми. Из-за травмы плеча решил отправиться на операцию, ведь тяжело переносил нагрузки. Приходилось играть через боль. Хочу быстро восстановиться, но нужно время . Думаю, мне нужны почти четыре месяца. Когда закончится контракт с "Шахтером", хочу уйти в другой клуб".

ФОТО К НОВОСТИ: «Бернард может продолжить карьеру в Милане»
Фото Бернард может продолжить карьеру в Милане
Фото Бернард может пойти по стопам Шевченко
Фото «Милан» намерен побороться за Бернарда
Фото Бернард серьезно заинтересовал "Милан"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  04.04.18, 17:26 Итальянский клуб заинтересован в бразильском полузащитнике
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 19:27 На хавбека Шахтера Бернарда появился еще один претендент. Итальянские СМИ сообщают об интересе к бразильцу со стороны Милана.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  04.04.18, 20:18 Бразильский вингер привлек внимание еще одного итальянского гранда
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Бернард может продолжить карьеру в Милане

Бернард может продолжить карьеру в Милане
СМИ обнаружили странную реакцию одноклубника Роналду на его гол Ювентусу - видео

СМИ обнаружили странную реакцию одноклубника Роналду на его гол Ювентусу…
Дмитрий Шенцев: «В текущем сезоне Хижняк дебютирует в матчевой встрече в Харькове»

Дмитрий Шенцев: «В текущем сезоне Хижняк дебютирует в матчевой встрече…
Гассиев показал, как готовится к бою с Усиком

Гассиев показал, как готовится к бою с Усиком
Легенда сборной Англии умер после остановки сердца

Легенда сборной Англии умер после остановки сердца
Глеб: У ЦСКА есть все шансы выиграть Лигу Европы

Глеб: У ЦСКА есть все шансы выиграть Лигу Европы
Франков - о работе Красникова в &amp;quot;Динамо&amp;quot;

Франков - о работе Красникова в "Динамо"
&quot;Ливерпуль&quot; - &quot;Ман Сити&quot;. Кто выиграет английское дерби в 1/4 финала ЛЧ

"Ливерпуль" - "Ман Сити". Кто выиграет английское дерби в 1/4…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты объяснили, как справиться с целлюлитом на разных стадиях

Эксперты объяснили, как справиться с целлюлитом на разных стадиях
Учения теробороны в Башкировке - призваны 120 резервистов

Учения теробороны в Башкировке - призваны 120 резервистов
Как распознать манипулятора эмоциями. Блог Тревиса Бредберри

Как распознать манипулятора эмоциями. Блог Тревиса Бредберри
Легендарная Эдита Пьеха попала в больницу: что произошло

Легендарная Эдита Пьеха попала в больницу: что произошло
В небе над Одессой впервые в истории Украины расписались молодожены

В небе над Одессой впервые в истории Украины расписались молодожены
С политиками неприятно: Аваков задумался о круге общения после отставки

С политиками неприятно: Аваков задумался о круге общения после отставки
Королева Елизавета променяла корону и скипетр на лопату в саду: появились фото

Королева Елизавета променяла корону и скипетр на лопату в саду:…
Face Yourself: корейская группа BTS выпустила альбом, который сразу стал хитом

Face Yourself: корейская группа BTS выпустила альбом, который сразу стал…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.