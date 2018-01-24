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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 02:08
· США · БПЛА
Беспилотник США провел разведку на Донбассе

Беспилотник США провел разведку на Донбассе (7 новостей)

«Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе»

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения сторон на Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. По их информации, американский дальний беспилотник ...

Обновлено в 02:01 По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 12-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения сторон, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,5…

Обновлено в 02:08 Граждане Украины пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей около 11,5 млн раз в прошлом году

ФОТО К НОВОСТИ: «Беспилотник США провел разведку на Донбассе»
Фото Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе
Фото Беспилотник США провел разведку на Донбассе
Фото Беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.01.18, 20:51 Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения сторон на Донбассе, следует из мониторинговых…
Телеграф Телеграф  ·  24.01.18, 21:19 Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.01.18, 21:29 Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения сторон на Донбассе, следует из мониторинговых…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.01.18, 22:19 Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  25.01.18, 02:01 При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий. Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в среду совершил очередной многочасовой…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.01.18, 02:08 Граждане Украины пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей около 11,5 млн раз в прошлом году
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