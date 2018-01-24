Беспилотник США провел разведку на Донбассе (7 новостей) «Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе»

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения сторон на Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. По их информации, американский дальний беспилотник ...

Обновлено в 02:01 По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 12-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения сторон, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,5…

Обновлено в 02:08 Граждане Украины пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей около 11,5 млн раз в прошлом году