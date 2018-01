Без Пидгрушной, но с амбициями. Онлайн трансляция смешанной эстафеты на чемпионате Европы (видео)

Украинская команда в составе Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Подручный победила в смешанной эстафете, которая завершила чемпионат Европы по биатлону в в итальянском Риднау.

Last shooting and Ukraine leaves in first followed by Russia. #RID18 pic.twitter.com/FbtFofO4Hb

— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 28, 2018

Двумя индивидуальными гонками сегодня в Италии стартует Евро-2018 по биатлону

Обновлено в 21:50 Украинские биатлонисты завершили выступление на чемпионате Европы 2018 года в Риднау (Италия) золотыми наградами в смешанной эстафете. Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Подручный, затратив на восьми огневых рубежах лишь шесть дополнительных патронов, сегодня, 28 января, финишировали первыми…

