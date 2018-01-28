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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:01
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Без Пидгрушной, но с амбициями. Онлайн трансляция смешанной эстафеты на чемпионате Европы (видео)

Без Пидгрушной, но с амбициями. Онлайн трансляция смешанной эстафеты на чемпионате Европы (видео) (31 новость и 1 видео)

«Наши опередили россиян и норвежцев»

Украинская команда в составе Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Подручный победила в смешанной эстафете, которая завершила чемпионат Европы по биатлону в в итальянском Риднау.

Last shooting and Ukraine leaves in first followed by Russia. #RID18 pic.twitter.com/FbtFofO4Hb

— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 28, 2018

Новость дополняется..

Двумя индивидуальными гонками сегодня в Италии стартует Евро-2018 по биатлону
Двумя индивидуальными гонками сегодня в Италии стартует Евро-2018 по биатлону

Обновлено в 21:50 Украинские биатлонисты завершили выступление на чемпионате Европы 2018 года в Риднау (Италия) золотыми наградами в смешанной эстафете. Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Подручный, затратив на восьми огневых рубежах лишь шесть дополнительных патронов, сегодня, 28 января, финишировали первыми…

Обновлено в 22:01 В России прошли акции протеста, организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным, под названием "Забастовка избирателей". Участники протестов хотят убедить избирателей не идти голосовать на выборах президента России в марте.

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Униан Униан  ·  28.01.18, 14:51 Украинский тандем Надежда Белкина - Сергей Семенов занял лишь 12-е место.
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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  28.01.18, 15:20 Украина побежит последнюю гонку континентального первенства сильнейшим составом
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.01.18, 17:38 Сборная Украины по биатлону в составе Юлии Журавок, Ирины Варвинец, Артема Примы и Дмитрия Пидручного завоевала золотую медаль чемпионата Европы в смешанной эстафете.Начало гонки выдалось не совсем удачным,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.01.18, 17:43 На чемпионате Европы по биатлону, который сегодня завершился в итальянском Риднау, украинская сборная выиграла гонку в смешанной эстафете, опередив команды России и Норвегии.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.01.18, 17:43 В воскресенье, 28 января, команда украинских биатлонистов в составе Юлии Журавок, Ирины Варвинец, Артема Примы и Дмитрия Подручного одержала победу в смешанной эстафете, которая завершила чемпионат Европы…
ТСН ТСН  ·  28.01.18, 17:49 Наши опередили россиян и норвежцев.
УНН УНН  ·  28.01.18, 17:49 Украинская сборная по биатлону стала выиграла "золото" в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.Соревнования проходили в итальянском городе Риднау. Участие…
Фокус Фокус  ·  28.01.18, 18:04 Украинские биатлонисты завоевали золотые медали в смешанной эстафете в последний день чемпионата Европы в Риднау (Италия). Об этом сообщает Укринформ. Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий…
Газета День Газета День  ·  28.01.18, 18:20 Украинские биатлонисты завершили выступление на чемпионате Европы в Риднау (Италия) золотыми наградами в смешанной эстафете. Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Подручный, потратив на…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  28.01.18, 18:25 Украинские биатлонисты добыли золото в смешанной эстафете.
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 18:29 Сборная Украины неудачно провела одиночный микст на чемпионате Европы, который заканчивается в итальянском Риднау.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  28.01.18, 18:35 Ирина Варвинец второй раз поднялась на высшую ступень пьедестала в Риднау
Канал 112 Канал 112  ·  28.01.18, 18:48 Сегодня в итальянском Риднау на чемпионате Европы по биатлону прошла смешанная эстафета. Сборная Украины одержала победу.  В составе украинской команды выступили Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима…
Главред Главред  ·  28.01.18, 18:56 На первое место Украину вывел Артем Прима на третьем этапе.
УНН УНН  ·  28.01.18, 18:58 Украинские паралимпийцы в предпоследний день соревнований Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, завоевали три высокие награды. Об этом сообщает пресс-служба НКСИУ.Работы представителей Украины в этот…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  28.01.18, 19:09 Сборная Украины в составе Ирины Варвинец, Юлии Журавок, Артема Примы и Дмитрия Пидручного завоевала золотые награды в смешанной эстафете на чемпионате Европы в итальянском Риднау.После двух женских этапов…
UAinfo UAinfo  ·  28.01.18, 19:20 На финише украинец Пидручный обошел россиянина Логинова.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  28.01.18, 19:25 Украинские биатлонисты выиграли три медали из которых два золота.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  28.01.18, 19:33 Журавок завершила первый этап на 13 месте с 30-секундным отставанием от лидирующей Германии. Варвинец на втором этапе идеально отработала оба огневых рубежа и подняла команду на третье место. Вместе с…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.01.18, 20:11 Украинцы в борьбе за победу сумели обойти россиян.
Голос.UA Голос.UA  ·  28.01.18, 20:19 Украинские биатлонисты завершили выступление на чемпионате Европы в Риднау (Италия) золотыми наградами в смешанной эстафете. Об этом сообщает «Укриформ». Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 20:35 Украинские биатлонисты выиграли золотую медаль в смешанной эстафете на открытом чемпионате Европы по биатлону
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 20:50 Александр Косенко рассказал о целях, которые стоят перед командой на континентальном первенстве.
Обозреватель Обозреватель  ·  28.01.18, 21:11 Наши соотечественники расположились на высшей ступени пьедестала
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.01.18, 21:24 Президент Украины Петр Порошенко поздравил сборную Украины с победой над сборными РФ и Норвегии на чемпионате Европы по биатлону.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.01.18, 21:50 Украинские биатлонисты завершили выступление на чемпионате Европы 2018 года в Риднау (Италия) золотыми наградами в смешанной эстафете. Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Подручный, затратив…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.01.18, 22:01 Такими были главные новости в Украине и мире. Протесты в России В России прошли акции протеста, организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным, под названием "Забастовка избирателей". Участники…
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