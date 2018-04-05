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Без ВДВ. Высокомобильные десантные войска официально переименовали (4 новости) «Ранее десантники получили новую дату праздника и новую форму»

Законопроект о новом названии ВДВ внес в парламент президент Петр Порошенко.Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины получили новое название Десантно-штурмовые войска ВСУ. Это предусматривает принятый 5 апреля проект закона №7330 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны".

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", законопроект был принят в целом со второй попытки.

За него проголосовали 236 депутатов при необходимых 226.

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В пояснительной записке сказано, что переименование этого рода войск обусловлено оккупацией вооруженными силами России части территории Украины, что повлекло негативное отношение личного состава ВСУ и ветеранов-десантников к аббревиатуре ВДВ (Высокомобильные десантные войска), которая стала ассоциироваться с ВДВ (воздушно-десантные войска) РФ.

Законопроект был подан в Раду 21 ноября 2017 года президентом Украины Петром Порошенко.