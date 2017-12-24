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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 10:30
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Безус забил гол прямым ударом с углового (Видео)

Безус забил гол прямым ударом с углового (Видео) (5 новостей и 1 видео)

«Украинский хавбек помог своей команде сравнять счет»

Экс-игрок национальной сборной Украины Роман Безус, выступающий в составе бельгийского Сент-Трюйдена, оформил "сухой лист" в матче 20-го тура национального первенства против Стандарта.

Таким образом, наш футболист принес своей команде ничью на последних минутах встречи. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Отметим, что этот гол стал вторым для Романа Безуса в нынешнем чемпионате.

Ранее сообщалось о том, что дубль Руслана Малиновского помог Генку пробиться в 1/2 финала Кубка Бельгии.

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Обновлено в 10:10 Украинский хавбек помог своей команде сравнять счет

Обновлено в 10:30

ФОТО К НОВОСТИ: «Безус забил гол прямым ударом с углового (Видео)»
Фото Безус забил гол прямым ударом с углового (Видео)
Фото Безус поиздевался над Очоа и забил прямым ударом с углового (видео)
Фото Безус забил прямым ударом с углового в матче чемпионата Бельгии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  24.12.17, 07:57 Смотреть видео гола с углового украинца Романа Безуса в ворота Стандарда (1:1).
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.12.17, 08:41 Украинец принес своей команде ничью в матче со «Стандардом»
Sport.ua Sport.ua  ·  24.12.17, 10:10 Украинский хавбек помог своей команде сравнять счет
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