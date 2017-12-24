Безус забил гол прямым ударом с углового (Видео)

Экс-игрок национальной сборной Украины Роман Безус, выступающий в составе бельгийского Сент-Трюйдена, оформил "сухой лист" в матче 20-го тура национального первенства против Стандарта.
Таким образом, наш футболист принес своей команде ничью на последних минутах встречи. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.
Отметим, что этот гол стал вторым для Романа Безуса в нынешнем чемпионате.
Ранее сообщалось о том, что дубль Руслана Малиновского помог Генку пробиться в 1/2 финала Кубка Бельгии.
Обновлено в 10:10 Украинский хавбек помог своей команде сравнять счет
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