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Безус забил гол прямым ударом с углового (Видео) (5 новостей и 1 видео) «Украинский хавбек помог своей команде сравнять счет»

Экс-игрок национальной сборной Украины Роман Безус, выступающий в составе бельгийского Сент-Трюйдена, оформил "сухой лист" в матче 20-го тура национального первенства против Стандарта.

Таким образом, наш футболист принес своей команде ничью на последних минутах встречи. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Отметим, что этот гол стал вторым для Романа Безуса в нынешнем чемпионате.

Ранее сообщалось о том, что дубль Руслана Малиновского помог Генку пробиться в 1/2 финала Кубка Бельгии.

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Обновлено в 10:10 Украинский хавбек помог своей команде сравнять счет

Обновлено в 10:30