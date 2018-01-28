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Экономика и финансы
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 19:07
· Microsoft · Доллар
Билл Гейтс выделил $40 миллионов на создание идеальной cуперкоровы

Билл Гейтс выделил $40 миллионов на создание идеальной cуперкоровы (6 новостей)

«Основатель Microsoft Билл Гейтс вложился в некоммерческий проект по выведению идеальной коровы»

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс вложил более 40 млн долларов в проект некоммерческой организации GALVmed по созданию "идеальной коровы", которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи. Об этом сообщает Business Insider.

В сообщении говорится, что организация в Эдинбургском университете занимается генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота.

В планах проекта объединение черт европейских и африканских особей в одной корове, чтобы получить высокую производительность и выносливость в условиях повышенных температур.

"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", - заявил Гейтс.

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Также отмечается, что ранее он предлагал создавать таких коров путем искусственного оплодотворения.

Обновлено в 17:49 В сообщении говорится, что организация в Эдинбургском университете занимается генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота.

Обновлено в 19:07 "Вы сможете иметь корову, которая в четыре раза будет более продуктивной обычной, и будет иметь с ней одинаковую продолжительность жизни", - сказал Б.Гейтс.

ФОТО К НОВОСТИ: «Билл Гейтс выделил $40 миллионов на создание идеальной cуперкоровы»
Фото Билл Гейтс пожертвовал 40 миллионов долларов на создание идеальной коровы
Фото Билл Гейтс выделил $40 миллионов на создание идеальной cуперкоровы
Фото Билл Гейтс вложил $40 млн в создание "идеальной коровы"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 15:53 Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более $40 млн некоммерческой организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями
Униан Униан  ·  28.01.18, 16:23 Американский предприниматель намерен финансировать создание нового вида коров, чтобы повысить уровень жизни в самых бедных регионах планеты.
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 16:34 Основатель Microsoft Билл Гейтс вложился в некоммерческий проект по выведению идеальной коровы.
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УНН УНН  ·  28.01.18, 19:07 Американский миллиардер инвестировал 40 млн фунтов в некоммерческую организацию GALVmed, которая исследует вакцинацию и генетику животных. Гейтс хочет помочь создать идеальную корову, которая будет давать…
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