Билл Гейтс выделил $40 миллионов на создание идеальной cуперкоровы (6 новостей) «Основатель Microsoft Билл Гейтс вложился в некоммерческий проект по выведению идеальной коровы»

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс вложил более 40 млн долларов в проект некоммерческой организации GALVmed по созданию "идеальной коровы", которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи. Об этом сообщает Business Insider.

В сообщении говорится, что организация в Эдинбургском университете занимается генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота.

В планах проекта объединение черт европейских и африканских особей в одной корове, чтобы получить высокую производительность и выносливость в условиях повышенных температур.

"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", - заявил Гейтс.

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Также отмечается, что ранее он предлагал создавать таких коров путем искусственного оплодотворения.

Обновлено в 17:49 В сообщении говорится, что организация в Эдинбургском университете занимается генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота.

Обновлено в 19:07 "Вы сможете иметь корову, которая в четыре раза будет более продуктивной обычной, и будет иметь с ней одинаковую продолжительность жизни", - сказал Б.Гейтс.