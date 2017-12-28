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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 00:56
· Работа · Граница
Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб и позволит ускорить идентификацию лиц, причастных к преступлениям, - Грицак

Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб и позволит ускорить идентификацию лиц, причастных к преступлениям, - Грицак (7 новостей)

«По словам главы СБУ, новая система пограничного контроля ускорит процесс идентификации преступников»

Введение биометрического контроля на госгранице с РФ будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины, осложнит работу российских спецслужб, хоть и вызовет некоторые сложности при пересечении границы, считает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Обновлено в 23:44 Как сообщал УНН, Правительство утвердило положение о биометрической системе идентификации иностранцев.

Обновлено в 00:56 Он заверил, что введение биометрических паспортов для пересечения границы с Российской Федерацией будет способствовать укреплению национальной безопасности Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.12.17, 21:33 Введение биометрического контроля на госгранице с РФ будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины, осложнит работу российских спецслужб, хоть и вызовет некоторые сложности при пересечении…
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 21:47 Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб и позволит ускорить идентификацию лиц, причастных к преступлениям.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.12.17, 22:05 По словам главы СБУ, новая система пограничного контроля ускорит процесс идентификации преступников.
ИС ИС  ·  28.12.17, 22:30 Введение биометрического контроля на госгранице с РФ будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины, осложнит работу российских спецслужб, хоть и вызовет некоторые сложности при пересечении…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  28.12.17, 23:44 “Это будет способствовать укреплению национальной безопасности нашего государства — введение биометрических паспортов при пересечении границы с Российской Федерацией. Это значительно…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.12.17, 00:56 Введение биометрического контроля на госгранице с РФ будет способствовать укреплению национальной безопасности Украины и усложнит работу российских спецслужб. Об этом рассказал глава Службы безопасности…
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Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб и позволит ускорить идентификацию лиц, причастных к преступлениям, - Грицак

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