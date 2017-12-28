Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб и позволит ускорить идентификацию лиц, причастных к преступлениям, - Грицак

Введение биометрического контроля на госгранице с РФ будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины, осложнит работу российских спецслужб, хоть и вызовет некоторые сложности при пересечении границы, считает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Обновлено в 23:44 Как сообщал УНН, Правительство утвердило положение о биометрической системе идентификации иностранцев.
Обновлено в 00:56 Он заверил, что введение биометрических паспортов для пересечения границы с Российской Федерацией будет способствовать укреплению национальной безопасности Украины.