Благодатный огонь привезут в Украину священники Киевского Патриархата (3 новости) «Делегация Киевского Патриархата доставит Благодатный огонь в Украину из Иерусалима в субботу, 7 апреля»

Благодатный огонь из Иерусалима в Украину доставит делегация Киевского патриархата в субботу, 7 апреля.

"В субботу, 7 апреля 2018 в 19:40 в терминал D Международного аэропорта "Борисполь" прибудет рейсовый самолет с Благодатным огнем из Иерусалима, который доставит в Украину делегация священнослужителей и мирян Украинской православной церкви Киевского патриархата", - сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП.

Чин схождения Благодатного огня совершает в кувуклии (часовне) Гроба Господня лично Иерусалимский патриарх. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

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По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.