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Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке (9 новостей)

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Праздник отмечается каждый год в один и тот же день.

Обновлено в 09:01 7 апреля христиане отмечают Благовещение. Этот праздник считается двунадесятым – одним из главных в православной вере. В этом году торжество припало на Великую субботу. Именно в этот день, ровно за девять месяцев до Рождества Христово, к Деве Марии явился архангел…

Обновлено в 09:04 Сегодня, 7 апреля, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), входит в православии в число двунадесятых праздников. В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно лишь, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения — 25 марта (7 апреля по новому стилю). Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день. Главной иконой праздника можно считать шедевр Андрея Рублева: ангел сходит к Деве, чтобы возвестить ей «Благую весть». Архангел Гавриил принес Деве Марии самую большую новость — Сын Божий становится Сыном человеческим. Исполняется пророчество Исаии, Богородица отвечает согласием на весть ангела: «Да будет мне по слову твоему». Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью. Церковное предание говорит, что в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, как раз те слова о рождении Мессии. «Я готова стать последней служанкой у той, которая удостоится родить Мессию», — думала она. С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом. Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея. Порадуйте близких простым, вкусным и красивым блюдом — запеченной рыбой под овощным пюре.

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Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 07:12 Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из крупнейших праздников православной церкви, дата которого не меняется.
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Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  07.04.18, 08:00 Вся актуальная информация к празднику на ХОЧУ.ua.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  07.04.18, 08:46 Ежегодно 7 апреля все православные отмечают один из самых важных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы: история праздника, традиции, что нельзя делать.
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ТСН ТСН  ·  07.04.18, 08:59 В последний день перед Пасхой нужно обязательно проявить милосердие и оказать помощь нуждающимся людям
Канал 112 Канал 112  ·  07.04.18, 09:00 Сегодня, 7 апреля, православные христиане отмечают Благовещение – третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова – как память о благой вести Деве Марии о ее непорочном зачатии и рождении…
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог)  ·  07.04.18, 09:01 7 апреля христиане отмечают Благовещение. Этот праздник считается двунадесятым – одним из главных в православной вере. В этом году торжество припало на Великую субботу.  Именно в этот день, ровно за девять…
Голос.UA Голос.UA  ·  07.04.18, 09:04 Сегодня, 7 апреля, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю),  входит в православии…
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