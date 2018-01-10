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Общество
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 21:43
· УПЦ · Блокирование
Блокада Лавры будет продолжаться. Мы решили бороться с этим вопросом, - националисты

Блокада Лавры будет продолжаться. Мы решили бороться с этим вопросом, - националисты (7 новостей)

«Политолог напомнил, что церковь отделена от государства»

Блокирование Киево-Печерской лавры, которая находится под контролем УПЦ Московского патриархата, будет продолжаться. Об этом заявил лидер общественной организации С14 Евгений Карась, передает «5 канал».

Он уточнил, что активисты С14 намерены продолжить блокирование. Акции националистов направлены против Московского патриархата. «Раньше блокада наша продолжалась несколько часов, в дальнейшем будет продолжаться еще. Будут проходить различные акции не только у Лавры, мы решили бороться с этим вопросом», - заявил Карась.

Карась напомнил, что настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел поддерживает сепаратистские взгляды. Именно это, по его словам, возмущает общество. «Он (митрополит Павел - ред.) говорят, много денег украл на реставрационных работах в лавре и ездит сейчас на автомобиле марки Mercedes», - добавил активист.

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Обновлено в 21:15 Политолог напомнил, что церковь отделена от государства

Обновлено в 21:43 Как говорит Сергей, во времена Майдана эти так называемые "казаки" выполняли роль "титушек" и провокаторов.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 19:43 Активисты общественной организации "С14" намерены продолжить блокирование Киево-Печерской лавры. Акции националистов направлены против Украинской православной церкви Московского патриархата.
Униан Униан  ·  10.01.18, 19:47 Пользователи сети Фейсбук выразили свое отношение к блокированию лавры националистической организацией С14. «Иисус родился - Ирод взбесился. Это же надо было додуматься до того, чтобы на второй…
Обозреватель Обозреватель  ·  10.01.18, 21:05 "Они прячутся, но мы точно знаем, что они есть в лавре – мы видели их несколько раз"
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Обозреватель Обозреватель  ·  10.01.18, 21:15 Политолог напомнил, что церковь отделена от государства
РБК Украина РБК Украина  ·  10.01.18, 21:43 В сети рассказали шокирующую информацию о сотрудниках Киево-Печерской лавры, которые задействованы в ее "охране". Об этом рассказал координатор общественной организации "С14" Сергей Мазур, передает "Обозреватель".По…
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