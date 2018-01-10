Блокада Лавры будет продолжаться. Мы решили бороться с этим вопросом, - националисты (7 новостей) «Политолог напомнил, что церковь отделена от государства»

Блокирование Киево-Печерской лавры, которая находится под контролем УПЦ Московского патриархата, будет продолжаться. Об этом заявил лидер общественной организации С14 Евгений Карась, передает «5 канал».

Он уточнил, что активисты С14 намерены продолжить блокирование. Акции националистов направлены против Московского патриархата. «Раньше блокада наша продолжалась несколько часов, в дальнейшем будет продолжаться еще. Будут проходить различные акции не только у Лавры, мы решили бороться с этим вопросом», - заявил Карась.

Карась напомнил, что настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел поддерживает сепаратистские взгляды. Именно это, по его словам, возмущает общество. «Он (митрополит Павел - ред.) говорят, много денег украл на реставрационных работах в лавре и ездит сейчас на автомобиле марки Mercedes», - добавил активист.

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Обновлено в 21:15 Политолог напомнил, что церковь отделена от государства

Обновлено в 21:43 Как говорит Сергей, во времена Майдана эти так называемые "казаки" выполняли роль "титушек" и провокаторов.