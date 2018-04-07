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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:55
· Бизнесмен
Bloomberg назвал богатейшего человека Европы

Bloomberg назвал богатейшего человека Европы (6 новостей)

«Французский бизнесмен Бернар Арно занял четвертую позицию в мировом индексе миллиардеров»

Самым богатым человеком Европы признан французский бизнесмен Бернар Арно, возглавляющий холдинг LVMH (Louis Vitton Moët Hennessy). Состояние Арно оценивается в 70,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отметим, компания Арно LVMH – производитель предметов роскоши. Группа включает такие торговые марки как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и др.

На второй строчке самых богатых европейцев оказался испанец Арманчио Ортега, чье состояние составляет 70,1 миллиарда долларов.

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А тройку лидеров в Европе закрыла Франсуаза Мейерс из Франции с 46,6 миллиардами долларов.

Обновлено в 10:37 Французский бизнесмен Бернар Арно занял четвертую позицию в мировом индексе миллиардеров.

Обновлено в 10:55 Самый богатый украинец, бизнесмен Ринат Ахметов занимает в списке 309 позицию с состоянием в 5,62 миллиарда долларов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  07.04.18, 06:45 Медиахолдинг Bloomberg сообщает, что самым богатым человеком Европы стал француз Бернар Арно, возглавляющий холдинг LVMH.
Апостроф Апостроф  ·  07.04.18, 08:04 Украинский олигарх Ринат Ахметов попал в список самых богатых людей мира. За текущий год его состояние увеличилось почти на миллиард долларов.
MIGnews MIGnews  ·  07.04.18, 09:18 В мировом рейтинге самых богатых людей первые места достались гражданам Соединенных Штатов Америки.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.04.18, 10:37 Французский бизнесмен Бернар Арно занял четвертую позицию в мировом индексе миллиардеров.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  07.04.18, 10:55 Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно стал самым богатым человеком в Европе. Он опередил испанского предпринимателя и создателя компании Inditex Амансио…
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