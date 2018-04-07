Bloomberg назвал богатейшего человека Европы

Сегодня в 10:30

Самым богатым человеком Европы признан французский бизнесмен Бернар Арно, возглавляющий холдинг LVMH (Louis Vitton Moët Hennessy). Состояние Арно оценивается в 70,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отметим, компания Арно LVMH – производитель предметов роскоши. Группа включает такие торговые марки как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и др.

На второй строчке самых богатых европейцев оказался испанец Арманчио Ортега, чье состояние составляет 70,1 миллиарда долларов.

Российский бизнесмен Саввиди отстранен от футбола за 3 года после того,…

А тройку лидеров в Европе закрыла Франсуаза Мейерс из Франции с 46,6 миллиардами долларов.

Обновлено в 10:37 Французский бизнесмен Бернар Арно занял четвертую позицию в мировом индексе миллиардеров.

Обновлено в 10:55 Самый богатый украинец, бизнесмен Ринат Ахметов занимает в списке 309 позицию с состоянием в 5,62 миллиарда долларов.