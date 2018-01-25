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Bloomberg узнал о разрыве отношений дочери Путина и миллиардера Шамалова

Bloomberg узнал о разрыве отношений дочери Путина и миллиардера Шамалова (8 новостей)

«Несмотря на свой развод с дочерью Путина Кирилл Шамалов может оказаться в новом санкционном списке США»

Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента Владимира Путина, рассталась с Кириллом Шамаловым, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Обновлено в 18:50 С разрывом отношений якобы связана продажа акций нефтехимической компании "Сибур", принадлежавших бывшему супругу. Сделка состоялась в апреле 2017 года, владельцем более чем 20-процентной доли Шамалова стал миллиардер Леонид Михельсон, председатель совета директоров "Сибура".

Обновлено в 19:23 "Как сообщили сразу четыре источника на условиях анонимности, союзу Шамалова и младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой пришел конец", – говорится в статье.

ФОТО К НОВОСТИ: «Bloomberg узнал о разрыве отношений дочери Путина и миллиардера Шамалова»
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Фокус Фокус  ·  25.01.18, 18:46 Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента России Владимира Путина, и член совета директоров нефтехимической компании «Сибур» Кирилл Шамалов развелись. Об этом агентству Bloomberg рассказали четыре…
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