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Боец ранен в пригороде Авдеевки – штаб

Боец ранен в пригороде Авдеевки – штаб (8 новостей)

«Сегодня боевики российско-оккупационных войск осуществили 1 обстрел в сторону украинских защитников»

Полного соблюдения режима прекращения огня в зоне АТО и в дальнейшем нет: боевики провели 1 обстрел, украинский военный получил ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 26 января.

На донецком направлении противник вел огонь по нашим позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

В Москве сказали: боевики на Донбассе готовятся к наступлению ВСУ/Тымчук…
В Москве сказали: боевики на Донбассе готовятся к наступлению ВСУ/Тымчук…

По данным штаба АТО, его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и сейчас предоставляется медицинская помощь.

Обновлено в 20:09 Боевики за день 26 января осуществили один обстрел украинских позиций в районе Авдеевки, в результате чего ранение получил военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает 112.ua. "Полного соблюдения режима прекращения огня и в…

Обновлено в 20:20 26 января боевики российско-оккупационных войск осуществили один обстрел в сторону украинских защитников

ФОТО К НОВОСТИ: «Боец ранен в пригороде Авдеевки – штаб»
Фото Боец ВСУ получил ранение под Авдеевкой в результате обстрела боевиками украинских позиций
Фото Боец ранен в пригороде Авдеевки, – штаб
Фото Один военный получил ранение вследствие обстрела Авдеевки – штаб
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.01.18, 18:19 Сегодня боевики российско-оккупационных войск осуществили 1 обстрел в сторону украинских защитников.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.01.18, 18:33 Полного соблюдения режима прекращения огня в зоне АТО и в дальнейшем нет: боевики провели 1 обстрел, украинский военный получил ранения.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.01.18, 18:42 Полного соблюдения режима прекращения огня в районе проведения АТО на Донбассе, как и раньше, нет, и в результате обстрела боевиками позиций Вооруженных сил Украины под Авдеевкой получил ранение один…
MIGnews MIGnews  ·  26.01.18, 18:53 На донецком направлении боевики открывали огонь по позициям украинских военных в пригороде Авдеевки.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИС ИС  ·  26.01.18, 20:00 По данным группы "Информационное сопротивление", в плане осуществления обстрелов позиций ВСУ и гражданских объектов оккупанты окончательно перешли на «ночной режим». При этом активно используются 120-мм…
Голос.UA Голос.UA  ·  26.01.18, 20:09 Боевики за день 26 января осуществили один обстрел украинских позиций в районе Авдеевки, в результате чего ранение получил военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.01.18, 20:20 26 января боевики российско-оккупационных войск осуществили один обстрел в сторону украинских защитников
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