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Боец ранен в пригороде Авдеевки – штаб (8 новостей) «Сегодня боевики российско-оккупационных войск осуществили 1 обстрел в сторону украинских защитников»

Полного соблюдения режима прекращения огня в зоне АТО и в дальнейшем нет: боевики провели 1 обстрел, украинский военный получил ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 26 января.

На донецком направлении противник вел огонь по нашим позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

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По данным штаба АТО, его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и сейчас предоставляется медицинская помощь.

Обновлено в 20:09 Боевики за день 26 января осуществили один обстрел украинских позиций в районе Авдеевки, в результате чего ранение получил военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает 112.ua. "Полного соблюдения режима прекращения огня и в…

Обновлено в 20:20 26 января боевики российско-оккупационных войск осуществили один обстрел в сторону украинских защитников