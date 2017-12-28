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Гордон Гордон · · Обновлено в 23:03
· Вооружённые силы Украины · Боевики · Банк · Военные · Год лишения свободы · Террористический акт
Боевикам не передавали деда, который принес банку меда со взрывчаткой украинским военным - колония

Боевикам не передавали деда, который принес банку меда со взрывчаткой украинским военным - колония (4 новости)

«Он находится в колонии, где отбывает наказание»

Пенсионер Николай Рубан, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта, вследствие которого погиб солдат ВСУ, остается под стражей, сообщил начальник Городищенской колонии Юрий Луцюк.Начальник Городищенской колонии (Ровенская область) Юрий Луцюк в комментарии "Громадському" опроверг информацию о передаче боевикам 66-летнего Николая Рубана, который в 2015 году принес бомбу в банке меда на блокпост Вооруженных сил Украины.

По словам Луцюка, пенсионер, приговоренный к 15 годам тюрьмы, остается под стражей, на обмен его не возили.

Взрыв на блокпосту в Станице Луганской произошел 16 января 2015 года. К военным пришел мужчина, назвался местным жителем и подарил им трехлитровую банку меда. Когда солдаты попытались попробовать мед, сработало заложенное в банку взрывное устройство, в результате чего один военный погиб, еще трое получили тяжелые ранения.

О задержании злоумышленника стало известно 12 февраля того же года.

В СБУ заявили, что деятельность террориста координировали сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России.

30 марта 2016 года Сватовский районный суд Луганской области приговорил Рубана к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта.

27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных и осужденных на 73 украинских заложников.

Российский телеканал "Царьград" сообщил, что Рубана передали боевикам "ЛНР".

Обновлено в 23:03 Начальник Городищенской колонии (Ровенская область) Юрий Луцюк опроверг информацию о передаче боевикам 66-летнего Николая Рубана, который в 2015 году принес бомбу в банке меда на блокпост Вооруженных сил Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевикам не передавали деда, который принес банку меда со взрывчаткой украинским военным - колония»
Фото В колонии опровергли информацию о передаче в ОРДЛО деда-террориста, взорвавшего военных ВСУ
Фото Боевикам не передавали деда, который принес банку меда со взрывчаткой украинским военным - колония
Фото Начальник Городищанской колонии опроверг информацию о передаче боевикам пенсионера, подорвавшего украинских военных с помощью банки меда
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  28.12.17, 18:56 Он находится в колонии, где отбывает наказание.
Униан Униан  ·  28.12.17, 19:33 Осужденный находится в колонии, никто его на обмен не возил, заявили в колонии.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.12.17, 23:03 Начальник Городищенской колонии (Ровенская область) Юрий Луцюк опроверг информацию о передаче боевикам 66-летнего Николая Рубана, который в 2015 году принес бомбу в банке меда на блокпост Вооруженных…
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