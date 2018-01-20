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Происшествия
Гордон Гордон · · Обновлено в 21:32
· АТО · Режим прекращения огня · Боевики · Военные · Режим тишины
Боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен один военнослужащий, у четверых боевые травмы

Боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен один военнослужащий, у четверых боевые травмы (6 новостей)

«Российско-оккупационная группировка в течение 20 января не смогла в полной мере обеспечить режим тишины на линии соприкосновения»

Всего за сутки боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, отметили в штабе АТО.В субботу в зоне проведения АТО один военнослужащий ранен, еще четверо получили боевые травмы. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Всего за сутки боевики шесть раз открывали огонь. На Донецком направлении враг применил минометы различных калибров на Приазовье, в частности, из оружия калибра 120 мм, а также из вооружения БМП неоднократно вел огонь на подступах к Водяному, а из 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкино, говорится в сообщении.

Кроме того, противник активизировался вблизи Новоселовки Второй, где открыл стрельбу из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, добавили в штабе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

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В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.

Обновлено в 19:29 "На Донецком направлении враг применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяному, а с 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкиного.

Обновлено в 21:32 "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен один военнослужащий, у четверых боевые травмы»
Фото Боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен один военнослужащий, у четверых боевые травмы
Фото За сутки на Донбассе ранен один военный, еще у четверых боевые травмы – штаб АТО
Фото С начала суток в зоне АТО 5 украинский военный получили боевые травмы и ранения – штаб
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