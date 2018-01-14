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Происшествия
ИС ИС · · Обновлено в 11:29
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Боевики 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, в том числе из артиллерии

Боевики 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, в том числе из артиллерии (8 новостей)

«В целом за прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов»

Вторая половина прошедших суток начиная с 15.30 прошла без нарушений режима прекращения огня. В общем зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины, один украинский защитник получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Обновлено в 09:12 В целом, за минувшие сутки было зафиксировано 6 обстрелов укреплений ВСУ

Российские оккупанты впервые с начала перемирия применили артиллерию.…
Российские оккупанты впервые с начала перемирия применили артиллерию.…

Обновлено в 11:29 Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато, 13 января днем, боевики впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемирия грубо нарушили Минские договоренности и применили, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, в том числе из артиллерии»
Фото Боевики 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, в том числе из артиллерии
Фото Применение артиллерии и один травмирован военный. Сутки в зоне АТО
Фото Штаб АТО: боевики применяют минометы и артиллерию
Фото Ситуация в зоне АТО: С вечера не было зафиксировано ни одного обстрела
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.18, 07:11 За минувшие сутки боевики вдоль линии разграничения на Донбассе совершили 6 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил боевые травмы, сообщили в штабе АТО.
ТСН ТСН  ·  14.01.18, 07:23 В целом за прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов.
Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.18, 07:42 Вторая половина прошедших суток начиная с 15.30 прошла без нарушений режима прекращения огня. В общем зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины, один украинский защитник получил боевую…
Телеграф Телеграф  ·  14.01.18, 08:01 За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  14.01.18, 08:19 Вторая половина минувших суток, начиная с 15.30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Всего зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины, один украинский защитник получил боевую…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  14.01.18, 09:12 В целом, за минувшие сутки было зафиксировано 6 обстрелов укреплений ВСУ
Голос.UA Голос.UA  ·  14.01.18, 11:29 Вторая половина прошедших суток, начиная с 15:30, прошла без нарушений режима прекращения огня. В целом, за сутки зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины, один украинский защитник…
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