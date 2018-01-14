Боевики 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, в том числе из артиллерии

Вторая половина прошедших суток начиная с 15.30 прошла без нарушений режима прекращения огня. В общем зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины, один украинский защитник получил боевую травму.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Обновлено в 09:12 В целом, за минувшие сутки было зафиксировано 6 обстрелов укреплений ВСУ
Обновлено в 11:29 Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато, 13 января днем, боевики впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемирия грубо нарушили Минские договоренности и применили, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы.