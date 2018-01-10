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Боевики активизировались на Светлодарской дуге, выпустив более 30 мин

Боевики активизировались на Светлодарской дуге, выпустив более 30 мин (4 новости)

«Украинская армия зафиксировала четыре вражеских обстрела»

Оккупанты обстреливают позиции сил АТО из 120-мм и 82-мм минометов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики активизировались на Светлодарской дуге, выпустив более 30 мин»
Фото На Донбассе боевики били из гранатометов и минометов. Хроника АТО
Фото Боевики активизировались на Светлодарской дуге, выпустив более 30 мин
Фото Боевики сегодня совершили четыре обстрела позиций украинских военных - штаб
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ТСН ТСН  ·  10.01.18, 18:29 Украинская армия зафиксировала четыре вражеских обстрела.
Новое Время Новое Время  ·  10.01.18, 18:42 На Донбассе с начала среды, 10 января, российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, украинские военные в одном случае открывали огонь на подавление огневой активности.
Украинская правда Украинская правда  ·  10.01.18, 18:46 Пророссийские боевики продолжают нарушать режим прекращения огня.
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