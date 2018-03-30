Боевики массово накапливают военную технику в населенных пунктах - штаб

Российско-оккупационные войска используют объявленное "пасхальное перемирие" в Донбассе для накопления военной техники и вооружения в оккупированных населенных пунктах с целью использования в наступательных операциях против ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, международные наблюдатели СММ ОБСЕ подтвердили факт расположения в районах населенных пунктов Чистяково, Александровка и Круглик 14-ти танков, а в районе Золотого - 9 единиц БМП-1. В ходе проверки мест хранения отведенной техники ОБСЕ обнаружила отсутствие 18-ти танков, 9-ти минометов 82 калибра и 15 единиц противотанковых пушек МТ-12.

Также сказано, что в направлении Светлодарска зафиксировано перемещение оккупантами к линии разграничения 14 БМП, и 6 единиц тентовых грузовиков, двигавшихся из района населенного пункта Дебальцево в сторону населенного пункта Логвиново.

Штаб отмечает, что сосредотачивая технику и вооружение в населенных пунктах российские наемники подвергают опасности мирное население. На территории Безымянного, на частных земельных участках зафиксировано расположение нескольких танков, а на территории школы населенного пункта Софиевка - артиллерийские системы различного калибра. В промзоне населенного пункта Кадиевка и на территории ПТУ №10 в Раздольном обнаружено реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

С начала суток боевики дважды нарушили "режим тишины"

Украинская сторона СЦКК расценивает такие действия как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям ВСУ и по мирному населению Донбасса.

В свою очередь, фонд Вернись живым опубликовал в своем Facebook аэрофотографии парковки выставочного центра ЭкспоДонбасс за стадионом Донбасс Арена в оккупированном Донецке, на котором предположительно видно военную технику, которой "еще несколько дней назад" там не было.