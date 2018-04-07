Боевики на КПВВ в зоне АТО берут деньги с граждан за ускоренное пересечение линии разграничения (9 новостей) «За быстрое пересечение линии разграничения теперь есть "такса"»

Граждане, пересекающие линию разграничения в зоне АТО, сообщают, что боевики налаживают на КПВВ собственный бизнес, требуя плату за ускорение движения.В зоне антитеррористической операции (АТО) боевики берут деньги с граждан за ускоренное пересечение контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно "Новотроицкое". Граждане, как на личном автотранспорте, так и в автобусах, прибывают крупными партиями раз в полчаса час. Как отмечают сами путешественники, такую ситуацию создают представители НВФ (незаконных вооруженных формирований. "ГОРДОН"), налаживая собственный бизнес. За ускорение движения они требуют плату", рассказали в Госпогранслужбе.

В ведомстве отметили, что перед пасхальными праздниками, когда пассажиропоток становится более интенсивным, "увеличилась и жажда боевиков к наживе".

"Граждане отмечают, что если бы очередей не было, то никто бы за пропуск не платил, а так приходится", говорится в сообщении.

За минувшие сутки боевики 42 раза нарушили "пасхальное перемирие"…

Отмечается, что украинские пограничники неоднократно сталкивались с ситуациями, когда незадолго до закрытия КПВВ с временно оккупированной территории прибывало значительное количество граждан.

"Военнослужащие Госпогранслужбы готовы к подобным провокациям НВФ и в случае необходимости сразу увеличивается количество пограничных нарядов, чтобы граждане имели возможность быстрее пересечь линию разграничения и ни в коем случае не остались в серой зоне после закрытия контрольных пунктов въезда-выезда", заявили в ведомстве.

Госпогранслужба опубликовала посты в соцсетях, где люди жалуются на вымогательство со стороны боевиков.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время в Луганской области действуют два пункта пропуска "Станица Луганская" и "Золотое". В Донецкой области их четыре "Гнутово", "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка".

Обновлено в 12:33 Сепаратисты создают затруднения для людей при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда в зоне АТО, чтобы брать с них деньги за ускоренное пересечение линии разграничения.

Обновлено в 12:49 Отмечается, что жители прифронтовых сел могут в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения, чтобы попасть к родным или близким, проживающих на неподконтрольной Украине территории. В дальнейшем, пересечение линии разграничения будет осуществляться установленным порядком в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.