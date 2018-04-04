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Боевики напали на миротворцев миссии ООН в Африке, есть жертвы

Боевики напали на миротворцев миссии ООН в Африке, есть жертвы (4 новости)

«Миротворцы открыли огонь в ответ»

Cегодня, 4 апреля, боевики напали на временную базу миротворческой миссии ООН в Центральной Африканской Республике. Об этом сообщает Укринформ.

В результате один миротворец погиб, 11 получили ранения.

"Утром сегодня утром на временную базе Миссии ООН в Тагбари, около 60 километров на северо-восток от Бамбари, произошло нападение боевиков", - сказал представитель ООН в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке.

По его словам, миротворцы открыли ответный огонь. Перестрелка продолжалась в течение нескольких часов.

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В связи с инцидентом, миссия ООН развернула подкрепление в Тагбари. Генеральный секретарь решительно осудил действия боевиков.

Миссия ООН в ЦАР и Чаде действует на основании резолюции Совета Безопасности ООН с 2007 года. С того времени мандат миссии пересматривался, однако не был сокращен.

Цель миссии - создание условий безопасности для добровольного и безопасного возвращения беженцев и перемещенных лиц, которые оставили родные дома в результате волны насилия в регионе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики напали на миротворцев миссии ООН в Африке, есть жертвы»
Фото В Африке атаковали миротворцев ООН, есть жертвы
Фото На миротворцев ООН напали боевики в ЦАР, есть раненые
Фото Боевики напали на миротворцев миссии ООН в Африке, есть жертвы
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Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 05:48 Миротворческая миссия ООН пострадала от нападения боевиков в ЦАР, как минимум один человек погиб.
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 06:35 Миротворцы открыли огонь в ответ.
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 08:55 В Центральноафриканской республике боевики напали на базу миротворческой миссии ООН.
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