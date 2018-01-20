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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 01:46
· Боевики · Отель · Афганистан
Боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле

Боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле (9 новостей)

«Они устроили перестрелку с силами безопасности. О жертвах и пострадавших пока нет информации»

В столице Афганистане Кабуле боевики напали на отель Intercontinental, передает афганская служба "Радио Свобода".

Между нападающими и афганскими силами безопасности произошла перестрелка. Подробности о нападении, а также о том, был ли кто убит, пока не известны.

Пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что среди нападавших могут быть самоубийцы с взрывчаткой, но это утверждение невозможно немедленно проверить.

Неназванный представитель афганской разведки, которого цитирует агентство AFP, заявил, что в здании отеля были четыре нападающих, которые "стреляли в гостей".

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Информационное агентство также процитировало одного из гостей отеля, который, как сообщается, спрятался в своей комнате и слышал стрельбу в здании.

Как сообщалось, в центре Кабула упали две ракеты сразу после отъезда делегации СБ ООН.

Обновлено в 01:34 Вечером 20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из четырех человек, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле и открыли огонь по постояльцам, сообщает BBC. Полиция оцепила территорию вокруг здания и вступила в перестрелку с боевиками. Некоторое время назад силовики вошли…

Обновлено в 01:46 Пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что среди нападавших могут быть шахиды со взрывчаткой, но это утверждение невозможно немедленно проверить. Известно, что террористы взяли несколько человек в заложники.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле»
Фото Боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле
Фото Боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле
Фото В Кабуле боевики напали на отель Intercontinental
Фото Боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле
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Униан Униан  ·  20.01.18, 21:29 Они устроили перестрелку с силами безопасности. О жертвах и пострадавших пока нет информации.
Телеграф Телеграф  ·  20.01.18, 21:53 Менеджер отеля Intercontinental сообщил, что нападавшие смогли проникнуть в отель, и люди бежали под выстрелами со всех сторон.
Сегодня Сегодня  ·  20.01.18, 22:08 Люди бежали под выстрелами со всех сторон. Группа из четырех боевиков напала на Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле и устроила перестрелку с силами безопасности.Менеджер отеля Ахмад Харис…
Голос.UA Голос.UA  ·  20.01.18, 22:11 В Кабуле боевики совершили нападение на отель Intercontinental Hotel. В заложники были взяты несколько человек. В МВД подтвердили факт нападения, однако детали происшествия не озвучиваются. Известно,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  20.01.18, 23:43 Вечером в субботу, 20 января, группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружие и гранатами, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле, сообщает агентство Reuters со ссылкой…
УНН УНН  ·  21.01.18, 01:30 Точное количество жертв и раненых пока не известно. Сообщается, что один из нападавших был ликвидирован. Второй этаж отеля объят пламенем. Пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш,…
Гордон Гордон  ·  21.01.18, 01:34 Вечером 20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из четырех человек, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле и открыли огонь по постояльцам, сообщает BBC.…
Сегодня Сегодня  ·  21.01.18, 01:46 Один из нападавших был ликвидирован, второй этаж отеля объят пламенем. В столице Афганистана из-за нападения боевиков на отель Intercontinental погибли и пострадали 35 человек, сообщает местный телеканал…
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