Боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле (9 новостей) «Они устроили перестрелку с силами безопасности. О жертвах и пострадавших пока нет информации»

В столице Афганистане Кабуле боевики напали на отель Intercontinental, передает афганская служба "Радио Свобода".

Между нападающими и афганскими силами безопасности произошла перестрелка. Подробности о нападении, а также о том, был ли кто убит, пока не известны.

Пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что среди нападавших могут быть самоубийцы с взрывчаткой, но это утверждение невозможно немедленно проверить.

Неназванный представитель афганской разведки, которого цитирует агентство AFP, заявил, что в здании отеля были четыре нападающих, которые "стреляли в гостей".

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Информационное агентство также процитировало одного из гостей отеля, который, как сообщается, спрятался в своей комнате и слышал стрельбу в здании.

Как сообщалось, в центре Кабула упали две ракеты сразу после отъезда делегации СБ ООН.

Обновлено в 01:34 Вечером 20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из четырех человек, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле и открыли огонь по постояльцам, сообщает BBC. Полиция оцепила территорию вокруг здания и вступила в перестрелку с боевиками. Некоторое время назад силовики вошли…

Обновлено в 01:46 Пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что среди нападавших могут быть шахиды со взрывчаткой, но это утверждение невозможно немедленно проверить. Известно, что террористы взяли несколько человек в заложники.