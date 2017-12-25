Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя

Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников.
Обновлено в 22:25 Подконтрольные РФ войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook. «Сегодня около 19:00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, ...
Обновлено в 22:31