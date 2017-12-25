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Происшествия
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 22:31
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Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя

Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя (12 новостей)

«Оккупанты выпустили в сторону украинских защитников пять мин»

Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников.

Обновлено в 22:25 Подконтрольные РФ войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook. «Сегодня около 19:00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, ...

Обновлено в 22:31

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя»
Фото Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя
Фото Штаб АТО сообщает, что боевики нарушили перемирие, обстреляв Павлополь
Фото Боевики накрыли огнем из тяжелых минометов позиции ВСУ вблизи Павлополя - штаб
Фото Боевики сорвали "новогоднее" перемирие, обстреляв позиции ВСУ возле Павлополя
Фото Боевики нарушили перемирие, обстреляв украинские позиций в районе Павлополя – штаб АТО
Фото "Перемирие" продолжается: Террористы обстреляли позиции ВСУ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.12.17, 20:35 Незаконные вооруженные формирования открыли огонь по позициям вооруженных сил Украины в районе Павлополя, нарушив договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних…
Телеграф Телеграф  ·  25.12.17, 20:53 Террористы нарушили “новогоднее” перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя.
Униан Униан  ·  25.12.17, 21:09 Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское.
Новое Время Новое Время  ·  25.12.17, 21:28 Боевики вечером в понедельник, 25 декабря, нарушили режим тишины на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Павлополя из 120-мм минометов
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  25.12.17, 21:35 “Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Сегодня около 19.00…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.12.17, 21:35 Оккупанты выпустили в сторону украинских защитников пять мин.
Гордон Гордон  ·  25.12.17, 21:42 Незаконные вооруженные формирования выпустили пять мин в сторону позиций ВСУ из оккупированного населенного пункта Сосновское, отметили в штабе АТО.Боевики открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.12.17, 21:52 Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников
РБК Украина РБК Украина  ·  25.12.17, 22:03 Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической…
Хвиля Хвиля  ·  25.12.17, 22:25 Подконтрольные РФ войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  25.12.17, 22:31 Боевики террористической организации нарушили режим тишины на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Павлополя из 120-мм минометов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в социальной…
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Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя

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