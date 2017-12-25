Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя (12 новостей) «Оккупанты выпустили в сторону украинских защитников пять мин»

Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников.

Обновлено в 22:25 Подконтрольные РФ войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook. «Сегодня около 19:00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, ...

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