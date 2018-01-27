Боевики обстреляли позиции украинских военных под Авдеевкой, есть раненые

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранение получил один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Обновлено в 08:58 "К тому же времени, вчера днем, боевики российско-оккупационных войск провели 1 обстрел позиций украинской армии. На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки", - говорится в сообщении.

Обновлено в 09:00 На Донецком направлении враг из стрелкового оружия обстрелял опорные пункты сил АТО в пригороде Авдеевки. Получил пулевое ранение военнослужащий.