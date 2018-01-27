  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Боевики обстреляли позиции украинских военных под Авдеевкой, есть раненые
Украина
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 09:00
· Вооружённые силы Украины · Боевики · Ранение
Боевики обстреляли позиции украинских военных под Авдеевкой, есть раненые

Боевики обстреляли позиции украинских военных под Авдеевкой, есть раненые (8 новостей)

«Террористы нарушили режим прекращения огня»

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранение получил один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Обновлено в 08:58 "К тому же времени, вчера днем, боевики российско-оккупационных войск провели 1 обстрел позиций украинской армии. На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки", - говорится в сообщении.

Обновлено в 09:00 На Донецком направлении враг из стрелкового оружия обстрелял опорные пункты сил АТО в пригороде Авдеевки. Получил пулевое ранение военнослужащий.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики обстреляли позиции украинских военных под Авдеевкой, есть раненые»
Фото За минувшие сутки боевики 1 раз открыли огонь по позициям ВСУ, ранен один военнослужащий
Фото Боевики обстреляли позиции украинских военных под Авдеевкой, есть раненые
Фото Боевики обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой, один воин ранен
Фото Штаб: Боевики 1 раз открыли огонь по позициям ВСУ, ранен один военнослужащий
Фото Сутки в зоне АТО: под Авдеевкой ранен украинский воин
Фото Сутки в АТО: один боец получил ранения
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  27.01.18, 07:24 Террористы нарушили режим прекращения огня.
Главред Главред  ·  27.01.18, 07:57 Враг вел огонь из стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.01.18, 08:15 Вторая половина минувших суток, начиная с 13:00, прошла без нарушений режима прекращения огня. До этого боевики российско-оккупационных войск осуществили один обстрел позиций украинской армии.
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 08:21 В штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки на Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один украинский военнослужащий.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  27.01.18, 08:24 За сутки приозошел один обстрел украинских позиций. За минувшие сутки, 26 января, боевики устроили один обстрел позиций украинской армии, в результате которого один боец Вооруженных сил Украины получил…
РБК Украина РБК Украина  ·  27.01.18, 08:58 Вторая половина прошедших суток, 26 января 2018 года, начиная с 13:00, прошла без нарушения режима прекращения огня в зоне антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.01.18, 09:00 За прошедшие сутки было зафиксировано 1 обстрел позиций украинской армии на Донбассе. "Вторая половина прошедших суток, начиная с 13.00, прошла без нарушения режима прекращения огня", - сообщил пресс-центр…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
МИД: Польша пытается изобразить украинцев &quot;преступными националистами&quot;

МИД: Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами"
Украинцы массово перестали читать книги - исследование

Украинцы массово перестали читать книги - исследование
В Украину с учебной миссией прибыли 50 канадских военных

В Украину с учебной миссией прибыли 50 канадских военных
Оккупанты стреляли в зоне АТО из минометов и гранатометов, ранены двое бойцов ВСУ

Оккупанты стреляли в зоне АТО из минометов и гранатометов, ранены…
Заместитель Кличко избежал наказания за поддельный диплом – постановление

Заместитель Кличко избежал наказания за поддельный диплом – постановление
У робота Софии завис процессор после вопроса о коррупции в Украине - нардеп

У робота Софии завис процессор после вопроса о коррупции в…
Прокуратура подала апелляцию на приговор за ДТП Шуфричу-младшему

Прокуратура подала апелляцию на приговор за ДТП Шуфричу-младшему
В Кременчуге упал и загорелся вертолет с тремя людьми на борту – СМИ

В Кременчуге упал и загорелся вертолет с тремя людьми на…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Баланс недели: президент обещает МВФ и инвесторам реформы, а Нацбанк улучшает прогноз роста экономики и борется с инфляцией

Баланс недели: президент обещает МВФ и инвесторам реформы, а Нацбанк…
Сутки в АТО: один боец получил ранения

Сутки в АТО: один боец получил ранения
УХЛ. &amp;quot;Донбасс&amp;quot; уверенно обыграл &amp;quot;Галицких Львов&amp;quot;

УХЛ. "Донбасс" уверенно обыграл "Галицких Львов"
Украина увеличила экспорт органических маслосемян

Украина увеличила экспорт органических маслосемян
Супербою быть. Миочич и Кормье встретятся на UFC 226

Супербою быть. Миочич и Кормье встретятся на UFC 226
Улыбка до ушей: забавные картинки для любителей посмеяться

Улыбка до ушей: забавные картинки для любителей посмеяться
ФБР обнародовало данные о расследовании смерти основателя Russia Today Лесина - СМИ

ФБР обнародовало данные о расследовании смерти основателя Russia Today Лесина…
В Нацбанке рассказали, когда ожидается приезд миссии МВФ в Украину

В Нацбанке рассказали, когда ожидается приезд миссии МВФ в Украину
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.