Боевики притихли, но два прицельных обстрела все же совершили - штаб АТО

Боевики два раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) по состоянию на 18:00 пятницы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в социальной сети Facebook.
"В течение сегодняшнего дня захватчики совершили 2 прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО на донецком направлении", - сказано в сообщении.
В районе Верхнеторецкого и шахты "Бутовка" боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям из гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Информация о потерях в сообщении не указана.
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Обновлено в 19:11 Так, боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия в районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка.