  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Боевики притихли, но два прицельных обстрела все же совершили - штаб АТО
Украина
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 19:11
· Боевики · Обстрел
Боевики притихли, но два прицельных обстрела все же совершили - штаб АТО

Боевики притихли, но два прицельных обстрела все же совершили - штаб АТО (4 новости)

«В течение 29 декабря российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, все же совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО…»

Боевики два раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) по состоянию на 18:00 пятницы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в социальной сети Facebook.

"В течение сегодняшнего дня захватчики совершили 2 прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО на донецком направлении", - сказано в сообщении.

В районе Верхнеторецкого и шахты "Бутовка" боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Обмен: боевики
Обмен: боевики "ДНР" потребовали и получили "пленного"…

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Информация о потерях в сообщении не указана.

Обновлено в 19:11 Так, боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия в районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.17, 18:19 Несмотря на договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  29.12.17, 18:22 В течение 29 декабря российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, все же совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении
Гордон Гордон  ·  29.12.17, 19:11 Российско-оккупационные войска сегодня вели обстрел позиций украинских военных на донецком направлении. Те в ответ огонь не открывали, сообщает пресс-центр штаба АТО.Сегодня боевики "ДНР" дважды обстреляли…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Киеве возле автостанции &quot;Выдубычи&quot; горят МАФы

В Киеве возле автостанции "Выдубычи" горят МАФы
Убитая в Италии украинка имела несколько романов одновременно - СМИ

Убитая в Италии украинка имела несколько романов одновременно - СМИ
Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн

Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн
На Кольцевой дороге в Киеве нашли минометную мину

На Кольцевой дороге в Киеве нашли минометную мину
Смертельное ДТП в Киеве: прокуратура подтвердила, что за рулем был судья

Смертельное ДТП в Киеве: прокуратура подтвердила, что за рулем был…
Какие преступления чаще всего случались в Украине в этом году. Данные полиции

Какие преступления чаще всего случались в Украине в этом году.…
На Прикарпатье задержали отца-изверга, насиловавшего 14-летнюю дочь

На Прикарпатье задержали отца-изверга, насиловавшего 14-летнюю дочь
Температура в Киеве побила очередной 136-летний рекорд

Температура в Киеве побила очередной 136-летний рекорд
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смешные комиксы, которые поднимут вам настроение (Фото)

Смешные комиксы, которые поднимут вам настроение (Фото)
Ripple стала второй криптовалютой по капитализации

Ripple стала второй криптовалютой по капитализации
В Одессе пятеро мужчин на BMW похитили женщину и требовали у нее деньги

В Одессе пятеро мужчин на BMW похитили женщину и требовали…
Меланья Трамп рассказала о своих любимых сериалах

Меланья Трамп рассказала о своих любимых сериалах
В Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста

В Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста
ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Депутату Розенблату отказали в новогодних каникулах в Германии

Депутату Розенблату отказали в новогодних каникулах в Германии
В Иране уже второй день проходят антиправительственные протесты

В Иране уже второй день проходят антиправительственные протесты
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.