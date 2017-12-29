Боевики притихли, но два прицельных обстрела все же совершили - штаб АТО (4 новости) «В течение 29 декабря российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, все же совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО…»

Боевики два раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) по состоянию на 18:00 пятницы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в социальной сети Facebook.

"В течение сегодняшнего дня захватчики совершили 2 прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО на донецком направлении", - сказано в сообщении.

В районе Верхнеторецкого и шахты "Бутовка" боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

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На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Информация о потерях в сообщении не указана.

Обновлено в 19:11 Так, боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия в районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка.