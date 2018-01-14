Боевики продолжают нарушать перемирие, применяя гранатометы

Неподалеку Каменки украинские позиции обстреливал вражеский снайпер, отметили в штабе АТО.С начала суток боевики вдоль линии разграничения на Донбассе совершили четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое. На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки, говорится в сообщении.

"Также неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия", подчеркнули в штабе.

На других участках зоны АТО нарушений режима тишины не зафиксировано.

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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.

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Обновлено в 22:57 Боевики незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР обустраивают новые огневые позиции на Донбассе и нарушают условия минских договоренностей.