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Гордон Гордон · · Обновлено в 22:57
· АТО · Вооружённые силы Украины · Боевики
Боевики продолжают нарушать перемирие, применяя гранатометы

Боевики продолжают нарушать перемирие, применяя гранатометы (10 новостей)

«В целом террористы четыре раза нарушили режим тишины»

Неподалеку Каменки украинские позиции обстреливал вражеский снайпер, отметили в штабе АТО.С начала суток боевики вдоль линии разграничения на Донбассе совершили четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое. На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки, говорится в сообщении.

"Также неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия", подчеркнули в штабе.

На других участках зоны АТО нарушений режима тишины не зафиксировано.

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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.

Обновлено в 21:04 Как говорится в отчете ОБСЕ, примерно 10 невооруженных членов "ЛНР" разгружали деревянные бревна с военного грузовика недалеко от впервые зафиксированных позиций военного типа (примерно в 300 метрах к западу от деревни Калиново-Борщеватое, что на 61 километр западнее Луганска.

Обновлено в 22:57 Боевики незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР обустраивают новые огневые позиции на Донбассе и нарушают условия минских договоренностей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики продолжают нарушать перемирие, применяя гранатометы»
Фото Боевики в воскресенье четыре раза обстреляли позиции ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе
Фото Боевики в воскресенье четыре раза обстреляли позиции ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе
Фото Боевики из гранатометов обстреляли позиции украинских военных на Луганском направлении
Фото "Новогоднее перемирие": боевики обстреляли силы АТО из гранатометов
Фото За сутки боевики четыре раза нарушали перемирие, ВСУ были вынуждены ответить – штаб АТО
Фото С начала суток позиции ВСУ на Донбассе обстреляли 4 раза
Фото Боевики в воскресенье четыре раза нарушали режим тишины - ВИДЕО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.18, 18:21 Боевики вдоль линии разграничения на Донбассе по состоянию на 18:00 совершили четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе АТО.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.18, 18:23 Боевики вдоль линии разграничения на Донбассе по состоянию на 18:00 совершили четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе АТО.
Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.18, 18:28 С начала суток 14 января вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков.
ТСН ТСН  ·  14.01.18, 18:59 В целом террористы четыре раза нарушили режим тишины.
Униан Униан  ·  14.01.18, 18:59 Всего с начала суток боевики совершили 4 обстрела позиций ВСУ. Полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок все еще нет.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  14.01.18, 19:42 Сегодня, 14 января, напряжение вдоль линии разграничения на Донбассе несколько ослабло. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия нет. Об этом сообщает…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  14.01.18, 20:57 По состоянию на шесть часов вечера противник совершили четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штабе антитеррористической операции, сегодня…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.01.18, 21:04 Новогодне-рождественское перемирие на Донбассе боевики используют для того, чтобы обустроить там новые позиции. Такие действия зафиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ. Как говорится в отчете ОБСЕ, примерно…
Апостроф Апостроф  ·  14.01.18, 22:57 Боевики незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР обустраивают новые огневые позиции на Донбассе и нарушают условия минских договоренностей.
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