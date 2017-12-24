Боевики распространяют дезинформацию о якобы нарушениях перемирия военнослужащими ВСУ в зоне проведения АТО (10 новостей) «Боевики обстреляли подразделения ВСУ, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского»

Боевики ОРДЛО распространяют ложную информацию о нарушении подразделениями ВСУ в АТО договоренностей по установлению режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников.

Обновлено в 09:47 В "ДНР" созданы диверсионные группы, которые, по поручению главаря самопровозглашенной республики Александра Захарченко, должны провести ряд диверсий в Украине во время рождественских праздников...

Обновлено в 10:28 В так называемой "ДНР" создали диверсионные группы для участия в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации. Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook. Читайте больше: http://112.ua/ato/v-dnr-sozdayut-diversionnye-gruppy-dlya-provokaciy-v-mirnyh-regionah-abroskin-426229.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb