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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 10:28
· Вооружённые силы Украины · Боевики
Боевики распространяют дезинформацию о якобы нарушениях перемирия военнослужащими ВСУ в зоне проведения АТО

Боевики распространяют дезинформацию о якобы нарушениях перемирия военнослужащими ВСУ в зоне проведения АТО (10 новостей)

«Боевики обстреляли подразделения ВСУ, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского»

Боевики ОРДЛО распространяют ложную информацию о нарушении подразделениями ВСУ в АТО договоренностей по установлению режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников.

Обновлено в 09:47 В "ДНР" созданы диверсионные группы, которые, по поручению главаря самопровозглашенной республики Александра Захарченко, должны провести ряд диверсий в Украине во время рождественских праздников...

Обновлено в 10:28 В так называемой "ДНР" создали диверсионные группы для участия в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации. Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook. Читайте больше: http://112.ua/ato/v-dnr-sozdayut-diversionnye-gruppy-dlya-provokaciy-v-mirnyh-regionah-abroskin-426229.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики распространяют дезинформацию о якобы нарушениях перемирия военнослужащими ВСУ в зоне проведения АТО»
Фото Боевики распространяют дезинформацию о якобы нарушениях перемирия военнослужащими ВСУ в зоне проведения АТО
Фото Боевики распространяют дезинформацию о нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Фото Боевики на Донбассе нарушили новые договоренности о прекращении огня, - штаб АТО
Фото Боевики распространяют ложную информацию о нарушении перемирия украинскими военными
Фото Боевики "ДНР" готовят диверсии в Украине на рождественские праздники, - Нацполиция
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.12.17, 05:34 Боевики распространяют "фейковую" информацию о нарушениях подразделениями Вооруженных сил Украины в АТО договоренностей по установлению режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников,…
Телеграф Телеграф  ·  24.12.17, 05:39 Боевики распространяют дезинформацию о якобы нарушениях перемирия военнослужащими ВСУ в зоне проведения АТО.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.12.17, 07:12 Боевики ОРДЛО распространяют ложную информацию о нарушении подразделениями ВСУ в АТО договоренностей об установлении режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников
РБК Украина РБК Украина  ·  24.12.17, 07:30 Боевики срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, которое должно было начаться 23 декабря. Об этом сообщает пресс-центр…
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Новое Время Новое Время  ·  24.12.17, 08:09 По данным украинской стороны СЦКК, боевики распространяют ложную информацию о нарушении украинскими подразделениями договоренностей по установлению режима прекращения огня на время рождественских и новогодних…
Факты Факты  ·  24.12.17, 08:55 Боевики обстреляли подразделения ВСУ, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.12.17, 09:37 Российские наемники на Донбассе распространяют "фейковую" информацию о нарушениях подразделениями Вооруженных Сил Украины в зоне проведения АТО договоренностей по установлению режима прекращения огня…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  24.12.17, 09:47 В "ДНР" созданы диверсионные группы, которые, по поручению главаря самопровозглашенной республики Александра Захарченко, должны провести ряд диверсий в Украине во время рождественских праздников...
Канал 112 Канал 112  ·  24.12.17, 10:28 В так называемой "ДНР" создали диверсионные группы для участия в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации. Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции - начальник…
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