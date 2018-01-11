  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Боевики с полуночи осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО
Происшествия
УНН УНН ·
· АТО · Вооружённые силы Украины · Боевики · Обстрел · Договоренность · Рождественские праздники · Праздник
Боевики с полуночи осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО

Боевики с полуночи осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО (3 новости)

«На Донбассе, с начала четверга, 11 января, российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, применив запрещенные Минскими договоренностями…»

Боевики продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, российско-оккупационные группировки совершили 7 обстрелов укреплений ВСУ, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Соблюдение перемирия по вине российско-оккупационных группировок так и нет. С начала суток, вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 7 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на луганском направлении враг проявлял огневую активность в районе Светлодарск дуги. Под обстрелами из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались наши позиции на подступах к Новолуганское, а возле Луганского боевики применили 120-мм минометы. Также, вблизи Новозвановки, незаконные вооруженные формирования нарушали режим тишины из крупнокалиберных пулеметов.

В Днепре в третий раз задержали женщину, которая во время представления…
В Днепре в третий раз задержали женщину, которая во время представления…

"На донецком направлении, в обед, захватчики из гранатометов обстреляли защитников Песков, а на Приазовье из 120-ти и 82-мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Широкино и Гнутово", - добавили в штабе.

Как сообщал УНН, за сутки в АТО погибли три украинских военных.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.01.18, 18:35 Незаконные вооруженные формирования по-прежнему нарушают новогодне-рождественское перемирие – с начала суток в четверг они 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической…
Новое Время Новое Время  ·  11.01.18, 18:51 На Донбассе, с начала четверга, 11 января, российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Женщина из Макеевки вывезла из &quot;ДНР&quot; символику и списки боевиков

Женщина из Макеевки вывезла из "ДНР" символику и списки боевиков
В Карпатах туристов из Беларуси оштрафовали за георгиевскую ленту в авто

В Карпатах туристов из Беларуси оштрафовали за георгиевскую ленту в…
Боевики с полуночи осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО

Боевики с полуночи осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ в зоне…
В Днепре в третий раз задержали женщину, которая во время представления ударила молотком бойца АТО

В Днепре в третий раз задержали женщину, которая во время…
Под Киевом уборщица обворовывала богатых работодателей

Под Киевом уборщица обворовывала богатых работодателей
Прицеп грузовика врезался в автобус - один погибший. ДТП в Купянске

Прицеп грузовика врезался в автобус - один погибший. ДТП в…
В частном пансионате Трускавца отравили 12 детей

В частном пансионате Трускавца отравили 12 детей
Известный бодибилдер занимался контрабандой анаболиков (фото)

Известный бодибилдер занимался контрабандой анаболиков (фото)
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)

Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)
Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине

Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине
У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация

У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация
Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости

Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости
Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO

Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO
Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем

Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и…
Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области

Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области
В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным

В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.