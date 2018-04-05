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Украина
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:40
· Боевики
Боевики седьмой день подряд игнорируют режим "Пасхального перемирия" на Донбассе

Боевики седьмой день подряд игнорируют режим "Пасхального перемирия" на Донбассе (6 новостей)

«Наблюдатели зафиксировали зоны размещения танков и артиллерийских систем.  »

Боевики на Донбассе седьмой день подряд игнорируют режим "пасхального перемирия". Об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, опубликованном на Facebook-странице пресс-центра штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что главари российско-оккупационной администрации, седьмой день подряд игнорируют режим "пасхального перемирия" по всей линии разграничения сторон, и продолжают скрытно сосредотачивать военную технику и вооружение на территории временно неподконтрольной правительству Украины", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что вчера вечером, 4 апреля 2018 года, боевики применили стрелковое оружие с горы Князь Игорь по позициям ВСУ в районе населенного пункта Станица Луганская. Кроме того, боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон, о чем были проинформированы наблюдатели ОБСЕ.

"Кроме того, по информации наблюдателей СММ ОБСЕ, в юго-восточной части Луганска подтвержден факт расположения 7-ми единиц танков Т-72, 7-ми единиц САУ, 15-ти артиллерийских систем различного калибра и 7-ми реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а неподалеку населенного пункта Круглик - 8-ми танков различной модификации. На временно неподконтрольной территории правительству Украины, юго-западнее населенного пункта Сосновка, СММ ОБСЕ обнаружила сельскохозяйственные угодья, заминированы почти сотней мин ТМ-62", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки боевики 39 раз нарушили
За минувшие сутки боевики 39 раз нарушили "пасхальное перемирие"…

Кроме того, в СЦКК сообщают, что в районах населенных пунктов Саханка, Октябр, Первомайск и Веселое, зафиксировано расположение вражеских танков, артиллерийских систем и минометов различного калибра.

"Режим "пасхального перемирия" Вооруженными силами Украины выполняется в одностороннем порядке. Главари российско-оккупационной администрации продолжают игнорировать режим "тишины", концентрировать технику и вооружение в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирное население", - говорится в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК: российско-оккупационные войска седьмой день подряд игнорируют режим «Пасхального...

Опубликовано Пресс-центр штаба АТО 5 апреля 2018 г.

Обновлено в 14:18 "Украинская сторона СЦКК информирует, что главари российско-оккупационной администрации, седьмой день подряд игнорируют режим "пасхального перемирия" по всей линии разграничения сторон, и продолжают скрытно сосредотачивать военную технику и вооружение на территории временно неподконтрольной правительству Украины", - говорится в сообщении.

Обновлено в 14:40 Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) с момента вступления в силу "Пасхального перемирия", 30 марта 2018 года, зафиксировали 1721 нарушение режима прекращения огня.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 12:42 Главари российско-оккупационной администрации седьмой день подряд игнорируют режим "пасхального перемирия" по всей линии разграничения сторон и продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружения…
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 13:07 Украинская сторона СЦКК информирует, что главари российско-оккупационной администрации седьмой день подряд игнорируют режим "пасхального перемирие" по всей линии разграничения сторон.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.04.18, 13:15 Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) информирует, что главари боевиков седьмой день подряд игнорируют режим "Пасхального перемирия" по всей линии разграничения сторон на…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.04.18, 13:35 Наблюдатели зафиксировали зоны размещения танков и артиллерийских систем.  
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 14:40 Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) с момента вступления в силу "Пасхального перемирия", 30 марта 2018 года, зафиксировали 1721 нарушение режима прекращения огня.
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