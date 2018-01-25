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Боевики совершили два обстрела на Донецком направлении. Ранен боец ВСУ - штаб АТО (7 новостей и 1 видео) «Военные медики квалифицируют состояние его здоровья как удовлетворительное»

Подразделения сепаратистов с начала суток в четверг, 25 января, два раза нарушили режим тишины на Донбассе. Ранения получил один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, на донецком направлении противник из 120-мм минометов вел огонь по опорным пунктам вокруг Новотроицкого. Также из гранатометов были обстреляны позиции ВСУ неподалеку от Водяного на Приазовье.

"В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья нашего защитника как удовлетворительное", – отметили в штабе.