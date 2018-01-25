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Боевики совершили два обстрела на Донецком направлении. Ранен боец ВСУ - штаб АТО

Боевики совершили два обстрела на Донецком направлении. Ранен боец ВСУ - штаб АТО (7 новостей и 1 видео)

«Военные медики квалифицируют состояние его здоровья как удовлетворительное»

Подразделения сепаратистов с начала суток в четверг, 25 января, два раза нарушили режим тишины на Донбассе. Ранения получил один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, на донецком направлении противник из 120-мм минометов вел огонь по опорным пунктам вокруг Новотроицкого. Также из гранатометов были обстреляны позиции ВСУ неподалеку от Водяного на Приазовье.

"В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья нашего защитника как удовлетворительное", – отметили в штабе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.01.18, 18:20 Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг два раза нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции, ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.01.18, 18:20 В течение сегодняшнего дня зафиксировано 2 факта нарушения режима тишины на Донбассе. Ранение получил 1 украинский военнослужащий.
Украинская правда Украинская правда  ·  25.01.18, 18:21 Несмотря на небольшое количество обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции нет.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.01.18, 18:33 Российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать силы АТО к боевым противостояниям
MIGnews MIGnews  ·  25.01.18, 18:50 Военные медики квалифицируют состояние его здоровья как удовлетворительное.
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MIGnews MIGnews  ·  25.01.18, 18:50 Военные медики квалифицируют состояние его здоровья как удовлетворительное.
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