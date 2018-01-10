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Украина
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 09:20
· АТО · Боевики · Ранение · Обстрел · Военнослужащие · Незаконные вооруженные формирования · Результат
Боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое военнослужащих

Боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое военнослужащих (7 новостей)

«Погибших в результате вражеских обстрелов нет, двое украинских военных получили ранения»

В течение прошедших суток зафиксировано 3 обстрела боевиками позиций сил АТО. В результате огня участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) ни один украинский военнослужащий не погиб, однако ранения получили двое бойцов.

"Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок и больше нет. Противник продолжает обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины", - отмечают в штабе.

На Луганском направлении неприятель применил пехотное вооружение в районе Светлодарской дуги. Сначала боевики из ручного противотанкового гранатомета обстреляли защитников Луганского, а впоследствии досаждали защитникам Травневого из стрелкового оружия.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие на Приазовье. В частности, они вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и выпустили восемь мин из минометов калибра 82-мм по опорным пунктам ВСУ около Павлополя.

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Украинские военные на провокации агрессора не поддались и огонь в ответ не открывали.

Обновлено в 08:52 При этом украинские военные на провокации агрессора не поддались и огонь в ответ не открывали.

Обновлено в 09:20 "Полного соблюдения режима прекращения огня по вине боевиков и далее нет. Противник продолжает обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины", - отмечают в штабе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое военнослужащих»
Фото Боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое военнослужащих
Фото В зоне АТО зафиксировано 3 обстрела со стороны боевиков, двое военнослужащих получили ранения
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ТСН ТСН  ·  10.01.18, 04:56 В результате обстрела получили ранение трое украинских военных. Если ночь прошла тихо, то днем наемники открывали огонь даже с большого - 120-го калибра. Накануне вечером мины ложились и на Светлодарской…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  10.01.18, 06:40 Погибших в результате вражеских обстрелов нет, двое украинских военных получили ранения.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.18, 06:41 За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего ранения получили двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба…
MIGnews MIGnews  ·  10.01.18, 08:35 На луганском направлении боевики применили пехотное вооружение в районе Светлодарской дуги.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УРА-Информ УРА-Информ  ·  10.01.18, 08:52 В результате боевых действий со стороны противника, к счастью не погиб ни один украинский военнослужащий, однако ранения получили двое военнослужащих. При этом украинские военные на провокации агрессора…
Голос.UA Голос.UA  ·  10.01.18, 09:20 В течение прошедших суток зафиксировано 3 обстрела боевиками позиций сил АТО. В результате огня противника ни один украинский военнослужащий не погиб, однако ранения получили двое бойцов. Об этом сообщили…
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