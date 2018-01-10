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Боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое военнослужащих (7 новостей) «Погибших в результате вражеских обстрелов нет, двое украинских военных получили ранения»

В течение прошедших суток зафиксировано 3 обстрела боевиками позиций сил АТО. В результате огня участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) ни один украинский военнослужащий не погиб, однако ранения получили двое бойцов.

"Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок и больше нет. Противник продолжает обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины", - отмечают в штабе.

На Луганском направлении неприятель применил пехотное вооружение в районе Светлодарской дуги. Сначала боевики из ручного противотанкового гранатомета обстреляли защитников Луганского, а впоследствии досаждали защитникам Травневого из стрелкового оружия.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие на Приазовье. В частности, они вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и выпустили восемь мин из минометов калибра 82-мм по опорным пунктам ВСУ около Павлополя.

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Украинские военные на провокации агрессора не поддались и огонь в ответ не открывали.

Обновлено в 08:52 При этом украинские военные на провокации агрессора не поддались и огонь в ответ не открывали.

Обновлено в 09:20 "Полного соблюдения режима прекращения огня по вине боевиков и далее нет. Противник продолжает обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины", - отмечают в штабе.