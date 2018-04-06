Боевики за сутки 27 раз нарушили "пасхальное" перемирие на Донбассе, били из тяжелых минометов (9 новостей) «Режим тишины был нарушен 27 раз»

Пророссийские боевики на Донбассе за минувшие сутки, 5 апреля 2018 года, 27 раз нарушили так называемое "пасхальное перемирие". Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

В частности, на Луганском направлении с нарушением минских соглашений противник из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления сил АТО вблизи Луганского. Кроме этого, минометы применили по позициям возле Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - в районе Новозвановки.

На Донецком направлении из минометов противник вел огонь по позициям в Лебединском. Кроме того, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие применили в Водяном. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали укрепления вблизи Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов - Авдеевки и Невельского, а из стрелкового оружия - Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками", - добавили в штабе АТО.

В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата" оккупационной власти…

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id;

js.src = 'https://connect.facebook.net/uk_UA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12';

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 5 квітня 2018 року Минулої...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 5 квітня 2018 р.