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Боевики за сутки 27 раз нарушили "пасхальное" перемирие на Донбассе, били из тяжелых минометов

Боевики за сутки 27 раз нарушили "пасхальное" перемирие на Донбассе, били из тяжелых минометов (9 новостей)

«Режим тишины был нарушен 27 раз»

Пророссийские боевики на Донбассе за минувшие сутки, 5 апреля 2018 года, 27 раз нарушили так называемое "пасхальное перемирие". Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

В частности, на Луганском направлении с нарушением минских соглашений противник из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления сил АТО вблизи Луганского. Кроме этого, минометы применили по позициям возле Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - в районе Новозвановки.

На Донецком направлении из минометов противник вел огонь по позициям в Лебединском. Кроме того, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие применили в Водяном. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали укрепления вблизи Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов - Авдеевки и Невельского, а из стрелкового оружия - Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками", - добавили в штабе АТО.

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#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 5 квітня 2018 року Минулої...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 5 квітня 2018 р.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики за сутки 27 раз нарушили "пасхальное" перемирие на Донбассе, били из тяжелых минометов»
Фото Боевики продолжают игнорируют "Пасхальное перемирие": 27 обстрелов
Фото Боевики за сутки 27 раз нарушили "пасхальное" перемирие на Донбассе, били из тяжелых минометов
Фото Боевики на Донбассе за сутки 27 раз нарушили "пасхальное перемирие", - штаб
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.04.18, 06:51 За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 27 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.
Факты Факты  ·  06.04.18, 07:14 Режим тишины был нарушен 27 раз
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 07:15 За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать "пасхальное перемирие" осуществив 27 обстрелов по позициям украинских защитников.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 07:20 За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 27 раз открывали огонь по позициям украинской армии, игнорируя "пасхальное перемирие"
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 07:25 “Пасхальное перемирие” в зоне АТО боевики продолжают игнорировать, 27 раз обстреляв позиции ВСУ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  06.04.18, 07:30 Оккупанты применяли гранатометы, минометы и пулеметы по всей линии разграничения.
Украинская правда Украинская правда  ·  06.04.18, 07:44 За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, игнорируя "пасхальное перемирие", совершили 27 обстрелов позиций украинских защитников.
ИС ИС  ·  06.04.18, 08:21 Вот вам и «пасхальное перемирие»: по данным пресс-службы штаба АТО, на Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, противник из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра…
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