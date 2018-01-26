  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Более 30 посетителей больницы в Южной Корее погибли при пожаре,
Мир
УНН УНН · · Обновлено в 08:32
· Гибель · Меньшая мера · Пожар · Больница
Более 30 посетителей больницы в Южной Корее погибли при пожаре,

Более 30 посетителей больницы в Южной Корее погибли при пожаре, (19 новостей и 1 видео)

«В больнице находились около 100 пациентов»

По имеющейся информации из здания больницы эвакуировали 141 человека, еще более 100 - находится в здании.

По сообщениям местных СМИ пожар начался в 7:30 по-местному времени (00:30 ночи по Киеву).

Информация местных СМИ сейчас дополняется.

Как сообщал УНН, недавно из-за пожара в пражском отеле Eurostars David на улице Наплавни погибли четыре человека.

Минобороны РФ опровергло потерю самолетов после обстрела базы в Сирии,…
Минобороны РФ опровергло потерю самолетов после обстрела базы в Сирии,…

Обновлено в 08:18 Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Обновлено в 08:32 По словам спасателей, 41 человек погиб, вероятно, в результате отравления угарным газом. Еще девять человек серьезно пострадали и около 70 получили легкие ранения. Больничный персонал и 111 пациентов перевели в соседние госпитали.

ФОТО К НОВОСТИ: «Более 30 посетителей больницы в Южной Корее погибли при пожаре,»
Фото Более 30 посетителей больницы в Южной Корее погибли при пожаре,
Фото В результате пожара в больнице в Южной Корее погибли несколько десятков человек
Фото В Южной Корее в результате пожара в больнице погибли 33 человека
Фото В Южной Корее в результате пожара в больнице погиб 41 человек
Фото При пожаре погиб 41 посетитель южнокорейской больницы: Видео
Фото Сгорели заживо: десятки людей погибли в Южной Корее в результате пожара в больнице
Фото В Южной Корее в больнице заживо сгорели более 40 человек: все подробности
Фото В больнице Южной Кореи произошел масштабный пожар, десятки погибших: опубликовано видео
Фото Пожар в госпитале в Южной Корее: погиб 41 человек
Фото Пожар в Южной Корее: число погибших превысило 40
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  26.01.18, 03:49 Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут
Канал 112 Канал 112  ·  26.01.18, 05:20 Число жертв пожара в больнице южнокорейского города Мильян возросло до 31, сообщает "Ренхап". Также в результате происшествия пострадали не менее 40 человек. По данным агентства, пожар начался в отделении…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.01.18, 05:36 Пожар в больнице в южном городе Мирян, которая также служила в качестве дома престарелых, убил по меньшей мере 31 человека
ТСН ТСН  ·  26.01.18, 05:40 В больнице находились около 100 пациентов.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  26.01.18, 06:01 На юго-востоке Южной Кореи в результате пожара в больнице в городе Милянг погиб по меньшей мере 33 человек, еще около 79 пострадали. Об этом сообщило агентство Yohnap.По информации агентства, возгорание…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.01.18, 06:44 В пятницу, 26 января, в Южной Корее в результате пожара в больнице, которая также была домом для престарелых, погиб 31 человек, еще более 40 человек пострадали. Об этом сообщает The New York Times со…
Гордон Гордон  ·  26.01.18, 07:24 26 января в Южной Корее в результате пожара в больнице погибли по меньшей мере 41 человек, более 70 пострадали. Об этом сообщает агентство Yonhap. Возгорание произошло в реанимации больницы…
Канал 112 Канал 112  ·  26.01.18, 07:34 Число жертв пожара в Южной Корее продолжает расти. Агентство Ренхап сообщает о 41 погибшем. Также пострадали 79 человек, девять из них в тяжелом состоянии. Пожар вспыхнул утром в 07:32 (00:32 по Киеву)…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  26.01.18, 07:38 В Южной Кореи в результате пожара в больнице в г. Милянг на юго-востоке страны погибло не менее 33 человек, еще 79 получили травмы. Об этом информиуер агентство Yohnap.По данным издания, пожар произошел…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.01.18, 07:50 Крупный пожар охватил здание больницы в южнокорейском городе Милянг. В результате трагедии погиб, по меньшей мере 41 человек, еще сообщается о 79 пострадавших, 10 из которых в тяжелом состоянии.
Обозреватель Обозреватель  ·  26.01.18, 07:52 Десятки пострадавших
Апостроф Апостроф  ·  26.01.18, 07:58 В Южной Корее 26 января в больнице города Мильян, которая также была домом для престарелых, произошел сильный пожар.
Depo.ua Depo.ua  ·  26.01.18, 08:03 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Yonhapnews . Пожар начался сегодня утром около 9:30 по местному времени в отделении неотложной помощи на первом этаже здания. Большое количество умерших обнаружили…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  26.01.18, 08:09 В результате пожара в больнице в городе Милянг на юго-востоке Южной Кореи погибло по меньшей мере 41 человек, еще около 79 пострадали. Как информирует ONLINE.UA...
Фокус Фокус  ·  26.01.18, 08:18 В результате пожара в госпитале южнокорейского города Мильян погиб 41 человек, еще более 70 пострадали. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters. Пожар признан самым смертоносным в Южной…
РБК Украина РБК Украина  ·  26.01.18, 08:32 В результате пожара в больнице Миряна (Южная Корея) погиб 41 человек, еще более 70 пострадали, передаете агентство Yonhap со ссылкой на спасательную службу города.Сообщается, что на данный момент известно…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Трампу предложили вместо картины украсить Белый дом золотым унитазом

Трампу предложили вместо картины украсить Белый дом золотым унитазом
Более 30 посетителей больницы в Южной Корее погибли при пожаре,

Более 30 посетителей больницы в Южной Корее погибли при пожаре,
Масштабное ДТП со школьным автобусом во Франции: травмированы 22 ребенка

Масштабное ДТП со школьным автобусом во Франции: травмированы 22 ребенка
&quot;Без лишних вопросов&quot;. В России впервые официально признали однополый брак

"Без лишних вопросов". В России впервые официально признали однополый брак
&quot;Судный день&quot; для человечества стал ближе на 30 секунд из-за ядерной угрозы

"Судный день" для человечества стал ближе на 30 секунд из-за…
Казахстан сковали аномальные морозы: животные погибают на ходу

Казахстан сковали аномальные морозы: животные погибают на ходу
Bloomberg узнал о разрыве отношений дочери Путина и миллиардера Шамалова

Bloomberg узнал о разрыве отношений дочери Путина и миллиардера Шамалова
&quot;Еще не сдохла?&quot; Жириновский надругался над гимнами Украины и Польши

"Еще не сдохла?" Жириновский надругался над гимнами Украины и Польши
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В больнице Южной Кореи произошел масштабный пожар, десятки погибших: опубликовано видео

В больнице Южной Кореи произошел масштабный пожар, десятки погибших: опубликовано…
Прекрасное соединение искусства, природы и девушек (Фото)

Прекрасное соединение искусства, природы и девушек (Фото)
МАНЧИНИ: «Путин сказал покупать русских, а мы к нему прислушиваемся»

МАНЧИНИ: «Путин сказал покупать русских, а мы к нему прислушиваемся»
Украина опустилась на 4-е место по числу дел в ЕСПЧ

Украина опустилась на 4-е место по числу дел в ЕСПЧ
Пике: Удивительно, что в полуфинале Кубка Испании нет Реала

Пике: Удивительно, что в полуфинале Кубка Испании нет Реала
Роналду: «Если «Реал» сумеет выиграть Лигу чемпионов, то это будет потрясающий сезон»

Роналду: «Если «Реал» сумеет выиграть Лигу чемпионов, то это будет…
Стивенсон и Баду Джек будут боксировать 19 мая

Стивенсон и Баду Джек будут боксировать 19 мая
Сегодня Международный день таможенника

Сегодня Международный день таможенника
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.