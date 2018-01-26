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Более 30 посетителей больницы в Южной Корее погибли при пожаре, (19 новостей и 1 видео) «В больнице находились около 100 пациентов»

По имеющейся информации из здания больницы эвакуировали 141 человека, еще более 100 - находится в здании.

По сообщениям местных СМИ пожар начался в 7:30 по-местному времени (00:30 ночи по Киеву).

Информация местных СМИ сейчас дополняется.

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Обновлено в 08:18 Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Обновлено в 08:32 По словам спасателей, 41 человек погиб, вероятно, в результате отравления угарным газом. Еще девять человек серьезно пострадали и около 70 получили легкие ранения. Больничный персонал и 111 пациентов перевели в соседние госпитали.