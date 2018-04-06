"Болезнь в головах": вице-премьера возмутило украшение для пасхальных яиц в виде матрешки

Киевлян возмутили наклейки на писанки в виде матрешек, которые продаются в столичных супермаркетах. Фото товара опубликовала вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook. - Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, понимаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи мало, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то подправить домашние дела, и тут..., - написала Иванна. В комментариях к записи украинцы принялись активно обсуждать данный инцидент. Высказали и возмущение, и огорчение, и негодование по этому поводу. Выглядит это вот так: Фото: fb.com/ivanna.klympushtsintsadze Фото: fb.com/ivanna.klympushtsintsadze СМОТРИ ЕЩЕ: Говорят синоптики: какая погода ждет киевлян на пасхальных выходных Выезжай раньше: возле аэропорта "Борисполь" образовалась пробка