Болгария, обещавшая снять санкции з России, возглавила Совет Евросоюза (10 новостей) «С 1 января 2018 года Болгария впервые после вступления в ЕС будет председателем в Совете Евросоюза»

С 1 января 2018 года Болгария впервые после вступления в ЕС принимает председательство в Совете Евросоюза.

Обновлено в 15:19 "Для нашей страны это большая честь, но и большая ответственность", сказано в сообщении.

Обновлено в 16:12 "Безопасная Европа, потому что кризис миграции и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы; стабильная Европа, потому что граждане хотят знать, что Европейский Союз заботится о своем процветании и благополучии; солидарная Европа, поскольку все государства-члены сталкиваются с основными проблемами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне", - говорится в сообщении.