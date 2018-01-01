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Телеграф Телеграф · · Обновлено в 16:12
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Болгария, обещавшая снять санкции з России, возглавила Совет Евросоюза

Болгария, обещавшая снять санкции з России, возглавила Совет Евросоюза (10 новостей)

«С 1 января 2018 года Болгария впервые после вступления в ЕС будет председателем в Совете Евросоюза»

С 1 января 2018 года Болгария впервые после вступления в ЕС принимает председательство в Совете Евросоюза.

Обновлено в 15:19 "Для нашей страны это большая честь, но и большая ответственность", сказано в сообщении.

Обновлено в 16:12 "Безопасная Европа, потому что кризис миграции и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы; стабильная Европа, потому что граждане хотят знать, что Европейский Союз заботится о своем процветании и благополучии; солидарная Европа, поскольку все государства-члены сталкиваются с основными проблемами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Болгария, обещавшая снять санкции з России, возглавила Совет Евросоюза»
Фото Болгария впервые после вступления в ЕС возглавила Совет ЕС
Фото Болгария возглавила Совет Евросоюза
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Европейская правда Европейская правда  ·  01.01.18, 09:51 1 января 2018 года Болгария впервые после вступления в ЕС принимает председательство в Совете Евросоюза.
Украинская правда Украинская правда  ·  01.01.18, 10:02 1 января 2018 года Болгария впервые после вступления в ЕС принимает председательство в Совете Евросоюза.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.01.18, 11:26 Впервые в своей истории с 1 по 31 января 2018 года Казахстан председательствует в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций.
Новое Время Новое Время  ·  01.01.18, 12:42 С 1 января 2018 года Болгария впервые после вступления в ЕС будет председателем в Совете Евросоюза.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.01.18, 14:34 Национальный девиз "В единстве сила" Болгария, чье председательство в Совете ЕС начинается 1 января, объявила девизом и своей шестимесячной председательской программы.
Politeka Politeka  ·  01.01.18, 15:09 С сегодняшнего дня, 1 января 2018 года Болгария приняла председательство сроком на полгода в Совете Евросоюза Сообщается, что Болгария впервые будет председательствовать в Совете ЕС со тех пор, как вступила…
Politeka Politeka  ·  01.01.18, 15:09 С сегодняшнего дня, 1 января 2018 года Болгария приняла председательство сроком на полгода в Совете Евросоюза Сообщается, что Болгария впервые будет председательствовать в Совете ЕС со тех пор, как вступила…
Гордон Гордон  ·  01.01.18, 15:19 Своими главными задачами в качестве председательствующей страны в Совете Евросоюза Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы. 18 сентября 2017 года премьер-министр Болгарии…
Канал 112 Канал 112  ·  01.01.18, 16:12 С 1 января Болгария на полгода начала свое председательство в Совете Европы, переняв его у Эстонии. Об этом сообщает сайт болгарского представительства в Совете Европы. Своими главными задачами в роли…
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