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Апостроф Апостроф · · Обновлено в 23:35
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Большая война: чем Волкер испугал Россию и боевиков/Боевики готовятся к "горячей фазе конфликта на Донбассе"

Большая война: чем Волкер испугал Россию и боевиков/Боевики готовятся к "горячей фазе конфликта на Донбассе" (16 новостей)

«Стороны договорились продолжать диалог»

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков не пришли на встрече в Дубае (ОАЭ) к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.

Обновлено в 23:19 Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков во время встречи в Дубае не пришли к единой позиции относительно закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". "Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако…

Обновлено в 23:35 "Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.

ФОТО К НОВОСТИ: «Большая война: чем Волкер испугал Россию и боевиков/Боевики готовятся к "горячей фазе конфликта на Донбассе"»
Фото Большая война: чем Волкер испугал Россию и боевиков/Боевики готовятся к "горячей фазе конфликта на Донбассе"
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.01.18, 20:45 Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  26.01.18, 20:46 Cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсудили закон о реинтеграции Донбасса на встрече в Дубае, однако к единой позиции не приблизились. Об этом сообщает…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  26.01.18, 20:52 Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков не пришли к общему выводу касательно закона о реинтеграции Донбасса во время официальной…
Факты Факты  ·  26.01.18, 21:03 Стороны договорились продолжать диалог
Гордон Гордон  ·  26.01.18, 21:12 Источник "Интерфакса" отметил, что конкретные решения по итогам встречи спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова не приняты, но "стороны…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.01.18, 21:18 Помощник президента России Владислав Сурков и специальный представитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер не дошли на встрече в Дубаи к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса. Об…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  26.01.18, 21:55 Как заявил в пятницу, 26 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, повестка дня достаточно свободна. Это просто сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим по ситуации…
Politeka Politeka  ·  26.01.18, 22:25 Закон о реинтеграции Донбасса стал ключевым на переговорах спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова Сурков и Волкер обсуждали закон о…
Главред Главред  ·  26.01.18, 22:52 По информации источника, стороны намерены "продолжить диалог".
Голос.UA Голос.UA  ·  26.01.18, 23:19 Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков во время встречи в Дубае не пришли к единой позиции относительно закона…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.01.18, 23:35 Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков во время переговоров в Дубае не пришли к единой позиции по украинскому закону о реинтеграции…
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