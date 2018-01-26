Большая война: чем Волкер испугал Россию и боевиков/Боевики готовятся к "горячей фазе конфликта на Донбассе" (16 новостей) «Стороны договорились продолжать диалог»

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков не пришли на встрече в Дубае (ОАЭ) к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.

Обновлено в 23:19 Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков во время встречи в Дубае не пришли к единой позиции относительно закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". "Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако…

Обновлено в 23:35 "Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.