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Бондаренко и Ястремская сыграют в квалификации турнира в Брисбене

Бондаренко и Ястремская сыграют в квалификации турнира в Брисбене (3 новости)

«Украинки сыграют на первом турнире в новом сезоне»

Украинки могут пересечься в финале отборочного турнира

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Sport.ua Sport.ua  ·  28.12.17, 09:29 Украинки сыграют на первом турнире в новом сезоне
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 12:45 Украинки сыграют на первом турнире в новом сезоне
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Бондаренко и Ястремская сыграют в квалификации турнира в Брисбене

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