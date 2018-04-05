Бойфренд Бритни Спирс нарушил традицию Instagram и признался певице в любви

В Черном море, недалеко от Одессы, продолжаются государственные испытания четверки бронекатеров типа "Гюрза-М" проекта 58155. Катера пришли в Западную ВМБ в сентябре 2017 года, но до сих пор не введены в состав флота. Сейчас, как сообщили в пресс-службе Минобороны, испытания вышли на финишную прямую и скоро "змеи" пополнят ряды отечественных ВМС.

Погода позволяет государственной комиссии по приемке проводить стрельбы для проверки программного обеспечения. При выполнении некоторых задач автоматического слежения за целями боевые модули катеров должны работать синхронно. Это в первую очередь относится к низколетящим воздушным целям.

Боевые модули состоят из автоматической 30-мм пушки, спаренного 7,62-мм пулемета и 30-мм гранатомета. Управление модулем дистанционное. Огонь может вестись бронебойными и осколочно-фугасными снарядами.

"Во время проведения испытаний экипаж показал хороший результат как во время подготовки к походу, так и во время выполнения практических стрельб", — говорит командир катера "Лубны" Иван Долгих.

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Представители судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" отмечают, что стрельбы прошли успешно, а модули поразили 100 процентов целей.

"Работа прошла успешно с мелкими замечаниями. Наши пушки ЗТМ отработали полностью всю программу и накрыли как морские цели, так и воздушные. Пулеметы тоже успешно отработали по морской цели с расстояния 200 метров", — отмечает представитель предприятия Леонид Бабак.

Также сообщается, что катера провели между собой учебный бой, в котором применили приемы маскировки с постановкой дымовой завесы. Таким образом, МБАКам удалось остаться незамеченными и выйти на рубеж атаки.

На следующем этапе испытаний представители завода проверили герметичность корпуса на воздействие бактериологического и радиоактивного загрязнения. По словам заводчан, в ближайшие две-три недели должны быть закончены все испытания, после чего катера должны быть приняты в состав ВМСУ