Бойовики підстрелили жінку на зупинці біля блокпоста "Оленівка"

Терористи поранили мирну мешканку. Сталося це на блок-посту "Оленівка" на Донеччині. Повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.

Інцидент стався неподалік населеного пункту Новоазовськ. Там російські найманці посварилися з так званими місцевими прикордонниками. Коли ж українська оперативна група приїхала на блокпост "Оленівка" затримати інших бойовиків, під час затримання один дістав автомат почав стріляти. При цьому влучив у цивільну жінку, яка стояла на автобусній зупинці.

"Відомо те, що жінку забрала швидка допомога, її стан наразі невідомий. В той же час російсько- терористичні війська і її представники намагаються перекласти відповідальність за власний злочин на ЗСУ. Нібито це були ЗСУ, ніби то відстань між ЗСУ і блокпостом "Оленівка" така, що вести там будь-який вогонь зі стрілецької зброї фактично не можливо", – повідомив Слободян.