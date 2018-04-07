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Бойовики підстрелили жінку на зупинці біля блокпоста "Оленівка"

Бойовики підстрелили жінку на зупинці біля блокпоста "Оленівка" (4 новости)

«Женщина получила огнестрельное ранение, о ее состояние на данный момент нет сведений»

Терористи поранили мирну мешканку. Сталося це на блок-посту "Оленівка" на Донеччині. Повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.

Інцидент стався неподалік населеного пункту Новоазовськ. Там російські найманці посварилися з так званими місцевими прикордонниками. Коли ж українська оперативна група приїхала на блокпост "Оленівка" затримати інших бойовиків, під час затримання один дістав автомат почав стріляти. При цьому влучив у цивільну жінку, яка стояла на автобусній зупинці.

"Відомо те, що жінку забрала швидка допомога, її стан наразі невідомий. В той же час російсько- терористичні війська і її представники намагаються перекласти відповідальність за власний злочин на ЗСУ. Нібито це були ЗСУ, ніби то відстань між ЗСУ і блокпостом "Оленівка" така, що вести там будь-який вогонь зі стрілецької зброї фактично не можливо", – повідомив Слободян.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.04.18, 13:12 Женщина получила огнестрельное ранение, о ее состояние на данный момент нет сведений.
iPress iPress  ·  07.04.18, 13:24 Бойовики російсько-терористичних військ підстрелили жінку біля блок-посту "Оленівка".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.04.18, 15:22 Мирный житель попал под пули наемника РФ, которого пытались задержать "сотрудники МГБ" по подозрению во взяточничестве.
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