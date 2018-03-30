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УНН УНН · · Обновлено в 18:05
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Брат отказался: Мавроди похоронят на деньги вкладчиков МММ

Брат отказался: Мавроди похоронят на деньги вкладчиков МММ (7 новостей)

«Организацию взяла на себя его бывшая супруга»

"У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011", - сообщил Молохов.

Так, Сергей Мавроди являлся основателем акционерного общества “МММ”, которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.

Обновлено в 18:05 Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, передает РИА Новости."У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников…

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Обновлено в 18:05 Его семья отказывалась заниматься похоронами, но потом жена все же передумала.

ФОТО К НОВОСТИ: «Брат отказался: Мавроди похоронят на деньги вкладчиков МММ»
Фото Брат отказался: Мавроди похоронят на деньги вкладчиков МММ
Фото Смерть Мавроди: похороны основателя МММ оплатили бывшие вкладчики
Фото Сергея Мавроди собрались хоронить на деньги вкладчиков "МММ"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  30.03.18, 15:34 Организацией похорон занимается бывшая жена махинатора.
Обозреватель Обозреватель  ·  30.03.18, 15:40 Организацию взяла на себя его бывшая супруга
Телеграф Телеграф  ·  30.03.18, 15:49 Тело основателя МММ Сергея Мавроди забрала из морга его бывшая супруга, его похоронят за деньги инициативной группы участников МММ.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.03.18, 18:01 Основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди похоронят за деньги участников второй пирамиды, созданной им в 2011 году. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Александра Молохова.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  30.03.18, 18:05 Основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди похоронят за деньги вкладчиков второй пирамиды "МММ-2011". Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, передает РИА Новости."У него были очень плохие отношения…
Главред Главред  ·  30.03.18, 18:05 Его семья отказывалась заниматься похоронами, но потом жена все же передумала.
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