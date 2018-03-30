Брат отказался: Мавроди похоронят на деньги вкладчиков МММ (7 новостей) «Организацию взяла на себя его бывшая супруга»

"У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011", - сообщил Молохов.

Так, Сергей Мавроди являлся основателем акционерного общества “МММ”, которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.

Обновлено в 18:05 Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, передает РИА Новости."У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников…

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Обновлено в 18:05 Его семья отказывалась заниматься похоронами, но потом жена все же передумала.