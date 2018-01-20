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Terrikon Terrikon ·
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Брайтон - Челси - 0:4: смотреть голы

Брайтон - Челси - 0:4: смотреть голы (4 новости)

«Смотрите видеообзор матча АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси»»

"Челси" вел в гостевом матче против "Брайтона" в два мяча уже к 6-й минуте.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  20.01.18, 18:32 Смотреть обзор матча и видео голов “Брайтон” – “Челси” 20 января.
Sport.ua Sport.ua  ·  20.01.18, 19:46 Смотрите видеообзор матча АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси»
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