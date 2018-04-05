Бригинец отозвал свой депутатский запрос в Антимонопольный комитет и в другие инстации из-за недостоверности информации

Народный депутат Александр Бригинец признал недостоверность изложенной информации в своем депутатском запросе в Антимонопольный комитет относительно обстоятельств функционирования игорного бизнеса в Украине и отозвал его.
Об этом он сообщил в своем официальном письме на имя председателя Антимонопольного комитета и руководителя отдела контроля Аппарата Верховной Рады.
«Учитывая, что вопросы, затронутые в данном депутатском запросе, изучаются мной дополнительно и более полно, а изложенная в нем информация оказалась недостоверной, прошу депутатский запрос не рассматривать и письменного ответа на изложенные в нем требования не предоставлять», - отметил Бригинец.
Также народный депутат попросил вернуть оригинал запроса.