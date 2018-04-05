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Политика
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Бригинец отозвал свой депутатский запрос в Антимонопольный комитет и в другие инстации из-за недостоверности информации

Бригинец отозвал свой депутатский запрос в Антимонопольный комитет и в другие инстации из-за недостоверности информации (5 новостей)

«Народный депутат попросил вернуть оригинал запроса»

Народный депутат Александр Бригинец признал недостоверность изложенной информации в своем депутатском запросе в Антимонопольный комитет относительно обстоятельств функционирования игорного бизнеса в Украине и отозвал его.

Об этом он сообщил в своем официальном письме на имя председателя Антимонопольного комитета и руководителя отдела контроля Аппарата Верховной Рады.

«Учитывая, что вопросы, затронутые в данном депутатском запросе, изучаются мной дополнительно и более полно, а изложенная в нем информация оказалась недостоверной, прошу депутатский запрос не рассматривать и письменного ответа на изложенные в нем требования не предоставлять», - отметил Бригинец.

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Также народный депутат попросил вернуть оригинал запроса.

ФОТО К НОВОСТИ: «Бригинец отозвал свой депутатский запрос в Антимонопольный комитет и в другие инстации из-за недостоверности информации»
Фото Бригинец отозвал свой депутатский запрос в Антимонопольный комитет и в другие инстации из-за недостоверности информации
Фото Бригинец отозвал свой депутатский запрос в Антимонопольный комитет и другие инстанции из-за недостоверности информации
Фото Бригинец отозвал свой депутатский запрос в АМКУ и другие инстации из-за недостоверности информации
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  05.04.18, 12:42 Об этом он сообщил в своем официальном письме на имя председателя Антимонопольного комитета.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.04.18, 12:54 Народный депутат Александр Бригинец признал недостоверность изложенной информации в своем депутатском запросе в Антимонопольный комитет относительно обстоятельств функционирования игорного бизнеса в Украине…
Униан Униан  ·  05.04.18, 12:55 Народный депутат попросил вернуть оригинал запроса.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  05.04.18, 13:08 Народный депутат Александр Бригинец признал недостоверность изложенной информации в своем депутатском запросе в Антимонопольный комитет относительно обстоятельств функционирования игорного бизнеса в Украине…
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