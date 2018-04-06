Британия назвала причины, по которым подозревает РФ в отравлении Скрипалей (6 новостей) «НАТО очень беспокоит длительное агрессивное поведение России на внешнеполитической арене»

Заседание СБ ООН по ситуации в Солсбери Россия пытается использовать в собственных политических целях, уводя внимание от исполнителей и истинной причины отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, 4 марта.

Обновлено в 07:41 Власти Великобритании имеют множество причин считать, что именно Россия причастна к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери

Обновлено в 08:04 Существует целый список причин, почему Британия считает Россию причастной к применению химического оружия в Солсбери, а также, почему употребляет термин «очень вероятно», когда речь идет об обвинениях в адрес Москвы. С соответствующим заявлением выступила в ...