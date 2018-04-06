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Апостроф Апостроф · · Обновлено в 08:04
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Британия назвала причины, по которым подозревает РФ в отравлении Скрипалей

Британия назвала причины, по которым подозревает РФ в отравлении Скрипалей (6 новостей)

«НАТО очень беспокоит длительное агрессивное поведение России на внешнеполитической арене»

Заседание СБ ООН по ситуации в Солсбери Россия пытается использовать в собственных политических целях, уводя внимание от исполнителей и истинной причины отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, 4 марта.

Обновлено в 07:41 Власти Великобритании имеют множество причин считать, что именно Россия причастна к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери

Обновлено в 08:04 Существует целый список причин, почему Британия считает Россию причастной к применению химического оружия в Солсбери, а также, почему употребляет термин «очень вероятно», когда речь идет об обвинениях в адрес Москвы. С соответствующим заявлением выступила в ...

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Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 03:21 Йенс Столтенберг заявил, что НАТО развивает кибервозможности, проводит больше учений, делится технологиями и наилучшими подходами.
Украинская правда Украинская правда  ·  06.04.18, 04:51 Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс перечислила ряд причин, по которым ее страна считает, что к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна именно…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 07:31 НАТО очень беспокоит длительное агрессивное поведение России на внешнеполитической арене.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 07:41 Власти Великобритании имеют множество причин считать, что именно Россия причастна к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  06.04.18, 08:04 Существует целый список причин, почему Британия считает Россию причастной к применению химического оружия в Солсбери, а также, почему употребляет термин «очень вероятно», когда речь идет об…
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